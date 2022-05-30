«جيزة سيستمز» تبدأ أعمالها بأبراج «نورث إيدج» بمدينة العلمين الجديدة

أعلنت شركة جيزة سيستمز ، الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات نظم المعلومات المتكاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختيارها من قبل الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) للقيام بتوفير وتنفيذ عدد من الحلول المتكاملة بأبراج نورث ايدج العلمين الجديدة، والتي يتم تطويرها على بعد 54 كم من مطار العلمين الدولي و89 كم من مطار برج العرب الدولي، كما تبعد مسافة 107 كم عن الاسكندرية و184 كم عن محافظة مرسى مطروح.

يتم تشييد أبراج نورث ايدج على مساحة 175 ألف متر مربع، وتعتبر واحدة من أبرز الصروح المعمارية الشاهقة بالعلمين الجديدة.

ويحتوي البرجان على 794 وحدة سكنية، ويوفران مجموعة من الخدمات وسبل الراحة بأحدث المعايير العالمية التي تضمن أعلى مستوى من الرفاهية واسلوب الحياة الحديثة.

جدير بالذكر، أن شركة جيزة سيستمز تمكنت من الفوز والحصول على حق تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة بداية العام الجاري 2022.

ومن المقرر أن تقوم جيزة سيستمز خلال ثمانية أشهر باستكمال تنفيذ أعمال الحلول الأمنية المتكاملة والتي تشمل نظام التحكم في الدخول والخروج وإنذار الحريق والدوائر التليفزيونية المغلقة (المراقبة بالفيديو) ونظام الإنذار لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الأمن السيبراني الذي أصبح من أهم الضروريات للحفاظ علي الطاقة والاستدامة الذاتية للمباني الذكية، حيث تهدف هذه المجموعة من الحلول الذكية إلى توفير بيئة آمنة للعيش من خلال حماية كل من الممتلكات والأصول وايضًا توفير الحماية للمقيمين بها من أي تهديدات قد تعرضهم للخطر كالحرائق والتجسس والسرقات والهجمات السيبرانية.

كما تقوم جيزة سيستمز بتقديم نظم التشغيل والإدارة للمباني وإدارة الأصول ومحول تبديل الشبكة المحلية والكابلات الهيكلية ونظم الإذاعة الداخلية والاتصال الداخلي (الإنتركم)، وكل هذه الحلول سوف توفر عددًا من المميزات والفوائد داخل المبني ومنها على سبيل المثال لا الحصر تيسير العمل بالأنظمة الداخلية وتحسين كفاءتها واعتماديتها ووقت تشغيلها، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة عمليات الصيانة والحد من التكاليف.

هذا وقد وقع الاختيار على شركة جيزة سيستمز، نظرًا لما تمتلكه من سجل قوي وحافل، لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل الحلول المطلوبة خلال هذا التوقيت القصير لكلا البرجين واللذين يتكون كل منهما من 40 طابق ودور أرضي وطابق سفلي (البدروم).

وعلق السيد محمود حشيش مدير مبيعات قطاع العقارات والضيافة بشركة جيزة سيستمز علي هذه الخطوة قائلًا: “نحن سعداء بأن نكون جزءً من رحلة التحول الرقمي بمختلف انحاء البلاد وأن نعمل مجددًا مع شركة سياك، فنحن نهدف من خلال مشروعاتنا ليس فقط إلى تنفيذ وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بل نسعى أيضًا إلى الجودة والمرونة والانفتاح على تكنولوجيا المستقبل واستيعابها ببساطة من أجل ضمان تقدم مستمر ومستدام.وأضاف: “إننا نأمل من خلال خططنا المشتركة مع سياك لأبراج نورث ايدج أن نقدم نموذجًا شاملًا للمجتمعات والبنايات الذكية.”

ومن أهم ما يميز هذا المشروع من بين العديد من المشروعات التي نفذتها جيزة سيستمز هو تماشيه مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير مدن ذكية تكون بمثابة عامل أساسي ورائد لدعم عملية التحول الرقمي.

هذا وتسعي جيزة سيستمز من العمل بهذا المشروع إلى تعزيز وإثراء التقدم والاستدامة بمنظومة التحول الرقمي بمختلف انحاء البلاد.