«جيزة باور» و«العالمية» تتنافسان على مناقصة توريد وتركيب 250 كيلومتر كابلات للكهرباء

تقدمت شركتا «جيزة باور» و«العالمية للكابلات» بعروضهما الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة توريد وتركيب 250 كيلو متر كابلات كهربائية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ«المال» – أن المناقصة طرحت خلال أكتوبر الماضى على الشركات، وحصلت 4 كيانات على كراسة الشروط للمنافسة على توريد كابلات ذات الجهد المتوسط 12/20 كيلو فولت، إلا أن «جيزة باور» و«العالمي للكابلات» تقدمتا فقط بعروضهما، ومن المنتظر الانتهاء من فحصهما والإعلان عن الفائز خلال نوفمبر الجارى.

وأضافت المصادر أن المناقصة ستكون بنظام «تسليم المفتاح» وتتضمن توريد وتركيب خطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها ذاتياً للعام المالى الحالى( 2023-2022).

وقالت إن الكابلات ستكون بجهد متوسط 12/20 كيلو فولت، بقيمة تأمين ابتدائى خاص بالمناقصة يصل إلى 2 مليون جنيه، وتأتى ضمن خطط شركة القناة للكهرباء للتوسع فى شبكاتها وتطويرها خلال العام الحالى، إذ ستسهم الخطوط فى التوسع بشبكات الجهد المتوسط بجميع المدن والمراكز الواقعة فى نطاق شركة القناة.

وأكدت أن توريد المهمات يستغرق 3 إلى 6 أشهر، فيما تصل فترة ضمان المعدات إلى 18 شهرًا، وتلتزم الشركات بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

فى السياق ذاته، كشفت المصادر عن أن «القناة» تتابع عن كثب استقرار التغذية الكهربائية لقمة المناخ والواقعة فى نطاقها، مشيرة إلى أنها قامت بضخ 30 مليون جنيه استثمارات لرفع الكابلات المتعارضة مع أعمال توسعة الطرق بمدينة شرم الشيخ ومنها تطوير الممشى السياحى وتشغيل 7 أكشاك جديدة لخدمة وتطوير الممشى وتشغيل 5 محولات إنارة جديدة.

وأكدت المصادرأن «القناة» جهزت فرق طوارئ على مدى 24 ساعة من جميع التخصصات وشبكات وخطوط ووقاية طوال مدة انعقاد cop27.

يذكر أن «القناة» شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل عدد مشتركيها إلى نحو 4.1 مليون، ويتجاوز عدد المحوّلات التابعة لها 32 ألفًا، تخدم نحو 16 مليون نسمة تقريبًا.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يوليو الماضى، مقارنة مع 35 ألفا خلال 2015 مع ارتفاع الفائض بالشبكة القومية إلى 25 ألف ميجاوات.