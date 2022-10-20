«جيزة باور» للكابلات تضيف خط إنتاج جديد لمصنعها بتكنولوجيا ألمانية

أنتهت شركة جيزة باور لصناعة الكابلات الكهربائية من أضافة خط أنتاج جديد لتصنيع الكابلات ذات الجهد المتوسط بمصنعها فى المنطقة الصناعية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكنولوجيا ألمانية.

كشف هيثم على المدير التجارى لشركة جيزة باور، أن الخط الجديد تم تدشينه بطاقة انتاجية تصل إلى 2500 طن سنوياً لتلبية الاحتياجات فى السوق المحلية والعمل على توجيه جزء من الانتاج للتصدير فى مرحلة لاحقة.

وأضاف على فى تصريحات لـ«المال» أن استثمارات المشروع تمت عبر الموارد الذاتية للشركة، ضمن خطتها التوسعية فى السوق المحلية وزيادة حصتها داخل السوق.

ووقعت شركة جيزة باور مؤخراً عقود مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الإسكان الاجتماعى أهالينا 3 بكابلات أرضية مع تحالف الجيزة باور ومؤسسة النما للمقاولات بقيمة 126 مليون جنيه، بالاضافة إلى تنفيذ خط كهرباء منطقة المعتمدية بمحافظة الجيزة، والتى طرحتها «المصرية لنقل الكهرباء»، بقيمة 250 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 9 كيلومترات.

فى سياق متصل كشف المدير التجارى للشركة عن أن شركته انتهت من تصدير طلبيات إلى الأسواق الافريقية ودول الخليج وأنجلترا وكينيا واليمن والمغرب فى الأشهر الماضية.

وأوضح ان التوسع فى التصدير يأتى لتدبير جزء من احتياجات الشركة الدولارية لتوفير الخامات المطلوبة للتصنيع، بالاضافة إلى المساهمة فى تحقيق نمو للأقتصاد المصرى والعمل على تجاوز صعوبة توفير الدولار مؤخراً نتيجة الأزمة الاوكرانية الروسية.

وأشار إلى ان شركته تدرس الفترة المقبلة اقتحام نحو 4 أسواق جديدة عبر التصدير لها فى القارة الأفريقية، وهى السودان وليبيا ورواندا وأوغندا، وتنتظر الشركة استقرار الأوضاع الأمنية فى عدد من الأسواق العربية والمشاركة فى اعادة اعمار تلك البلدان.

وتنافس شركة جيزة باور بقوة على عدد من المناقصات المطروحة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء التابعين لوزارة الكهرباء، بالاضافة إلى مشاركته فى التوريد للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى ضمن خطتها لزيادة حجم اعمالها.

يذكر أن شركة جيزة باور تأسست عام 1984 تحت مسمى شركة كابلات الجيزة وتعمل فى مجالات صناعة وتجارة الأسلاك والكابلات الكهربائية وتشمل منتجاتها كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والجهد العالى المصنوعة من الالمنيوم والنحاس.