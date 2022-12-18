«جيزة باور» تقتنص توريد كابلات كهربائية بقيمة 225 مليون جنيه

اقتنصت شركة «جيزة باور» مناقصة توريد 250 كيلو متر كابلات كهربائية لصالح «القناة للتوزيع» التابعة للقابضة للكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى قيمة المناقصة المطروحة فى أكتوبر الماضى يصل إلى 225 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم حسمها بعد منافسة مع شركة «العالمية للكابلات».

وأضافت المصادر أن 4 كيانات اشترت كراسة الشروط للمنافسة على توريد كابلات ذات الجهد المتوسط 12/20 كيلو فولت، إلا أن «جيزة باور» و«العالمية للكابلات» تقدمتا فقط بعروضهما، وتفوق العرض المالى لـ«الأولى».

وأوضحت المصادر أن المناقصة ستكون بنظام «تسليم المفتاح» وتتضمن توريد خطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها ذاتيا للعام المالى الحالى ( 2023-2022).

وأكدت المصادر أن الكابلات ستكون بجهد متوسط 12/20 كيلو فولت، بقيمة تأمين ابتدائى خاص بالمناقصة يصل إلى 2 مليون جنيه، وتأتى ضمن خطط شركة القناة للكهرباء للتوسع فى شبكاتها وتطويرها خلال العام الحالى، إذ ستسهم الخطوط فى التوسع بشبكات الجهد المتوسط بجميع المدن والمراكز الواقعة فى نطاق شركة القناة.

وأضافت أن توريد المهمات يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، بفترة ضمان للمعدات 18 شهرًا، وتلتزم الشركة الفائزة بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

فى سياق متصل، اقتربت شركة القناة لتوزيع الكهرباء من الانتهاء من تطوير المحولات والكابلات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان لمواجهة تذبذب التيار أو انقطاعه فى بعض الأوقات.

يذكر أن شركة القناة تغطى مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل عدد مشتركيها إلى نحو 4.1 مليون، ويتجاوز عدد المحوّلات التابعة لها 32 ألفًا، تخدم نحو 16 مليون نسمة تقريبًا.