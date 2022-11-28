«جيزة باور» تفوز بمناقصة توريد 200 كيلومتر كابلات كهربائية

فازت شركة جيزة باور بمناقصة توريد كابلات كهربائية لصالح «مصر الوسطى للتوزيع»، بقيمة إجمالية تصل إلى 210 ملايين جنيه، بعد تفوق عرضها المالى على 3 كيانات أخري.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» أن المناقصة طرحت خلال أغسطس الماضى على الشركات المحلية لتوريد 200 كيلومتر كابلات جهد متوسط 12/20.

وأوضحت أنه سيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية لشركة مصر الوسطي، ضمن خطتها للعام المالى 2023-2022.

وكشفت أنه من المرتقب توقيع العقود خلال ديسمبر المقبل، على أن توجد فترة ضمان للكابلات الموردة مدتها 18 شهرًا .

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توريد الكميات إلى مخازن شركة مصر الوسطى للكهرباء خلال فترة 7 أشهر، شاملة فترة السماح من تاريخ التعاقد، لافتة إلى أن قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة تصل إلى 9.1 مليون جنيه.

وطرحت «مصر الوسطى» العام الحالى عددًا من المناقصات والممارسات لتوريد مهمات وعدادات كهرباء إلى مخازن الشركة، إضافة إلى أكشاك ومحولات وغيرها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للمصادر فإن «مصر الوسطي» تقوم حاليًا بمراجعة احتياجات المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة فى المراكز والقرى التابعة والواقعة فى نطاقها، ليتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وطورت الشركة شبكة الكهرباء فى 75 قرية بنطاق عملها، منها 8 تابعة لمحافظة المنيا، و60 قرية بأسيوط و7 قرى فى الوادى الجديد خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

و «مصر الوسطى» للكهرباء شركة مساهمة مصرية، تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بخمس محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.8 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.