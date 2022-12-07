«جيزة باور» تخطط لإضافة خط جديد لإنتاج الكابلات بطاقة 15 ألف طن

تخطط شركة جيزة باور لصناعة الكابلات الكهربائية لإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع المنتجات ذات الجهد المنخفض خلال الفترة المقبلة، بطاقة 15 ألف طن، ضمن خطتها التوسعية.

كشف محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة الكابلات الكهربائية المصرية، والتى تتبعها شركة جيزة باور، فى تصريحات لـ«المال» أن الخط الجديد ستتجاوز تكلفته الاستثمارية نحو 60 مليون جنيه، ومن المرتقب تمويل الجزء الأكبر منه عبر الموارد الذاتية.

وتعمل الشركة فى تصنيع الكابلات المتنوعة، ومنها منخفضة ومتوسطة وعالية التوتر وكابلات الاتصالات، ومجموعة واسعة من منتجات ECE المصنعة بأنواع ومواصفات مختلفة.

وأضاف «إبراهيم» أن الخط سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع لمواجهة الطلب المتزايد على الكابلات، فى إطار المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالي.

وأوضح أن جيزة باور أضافت مؤخرًا خط جهد متوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2500 طن سنويًا، وبتكنولوجيا ألمانية بمصنعها فى أبو رواش، وتسعى لتحديث وتطوير خطوطها بشكل مستمر للعمل على اقتناص مشروعات وتوريدات أكبر، إضافة إلى توجيه جزء منها إلى السوق الخارجية عبر التصدير.

وأكد «إبراهيم» أن شركته تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلى وتوطين الصناعة فى منشآتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الخامات عالميًا ورسوم الشحن فى بعض الأشهر تسبب فى زيادة فى تكلفة المنتجات.

وأشار إلى أن شركته تدرس الفترة المقبلة اقتحام 4 أسواق جديدة عبر التصدير لها فى القارة الأفريقية، منها السودان وليبيا، وتنتظر استقرار الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية للمشاركة فى إعادة إعمارها.

يذكر أن «جيزة باور» تأسست عام 1984 تحت مسمى شركة كابلات الجيزة وتعمل فى مجالات صناعة وتجارة الأسلاك والكابلات الكهربائية، وتشمل منتجاتها كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والجهد العالى المصنوعة من الألومنيوم والنحاس.