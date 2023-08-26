جيروم باول لا يستبعد مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن المجلس قد يجد نفسه مضطرا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف باول أن صناع السياسة في المركزي الأمريكي “سيتحركون بحذر بينما نقرر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي”، لكنه أوضح أيضا أن البنك لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حاليا للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2%.

وقال في تصريحات صحفية: “تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة وسنفعل ذلك. لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي. ورغم انخفاض التضخم من ذروته – وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعا للغاية”.

وتابع: “مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا”.