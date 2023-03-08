جيروم باول: الفيدرالي ليس بوسعه انقاذ الاقتصاد الأمريكي حال التخلف عن سداد الديون

قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي ليس بوسعه انقاذ الاقتصاد الأمريكي حال إخفاق الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي، فهي خطوة ستقود وزارة الخزانة إلى التوقف عن سداد مدفوعات الديون.

وتابع باول:” لا ينبغي أن يفترض أي شخص أن الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من تداعيات الإخفاق في التصرف في الوقت المناسب. يتوفر طريق واحد هنا، وهو أن يرفع الكونجرس سقف الدين، حتى يتسنى لحكومة الولايات المتحدة أن تسدد جميع التزاماتها عندما يحين ميعاد استحقاقها.”

يتخذ الجمهوريون والديمقراطيون مواقف متضادة بخصوص سقف الإقتراض الفيدرالي الذي ربما يتم اختراقه أواخر العام الجاري إلا إذا اتخذ الكونجرس الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث هذا.

وكان جيروم باول قد صرح أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.50% يوم 22 مارس المقبل ليصبح معدل الفائدة 5.25% وذلك على عكس توجهات الفيدرالي الأمريكي السابقة بإبطاء وتيرة رفع الفائدة منذ ديسمبر الماضي.