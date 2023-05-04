جيروم باول: الفيدرالي لا يزال مستعدا لرفع الفائدة عند الضرورة

نفى جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تخلي الفيدرالي عن التشديد النقدي، بحسب ما قاله في مؤتمر صحفي حول السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف إن الفيدرالي لا يزال مستعدًا لرفع أسعار الفائدة إذا ما اقتضت الحاجة، إلا أنه لم يعد يتوقع ضرورة الرفع في المناسبات اللاحقة.

وأضاف أنه لا يريد أن يؤكد التخلي عن رفع أسعار الفائدة رغم الإشارة إلى ذلك في البيان.

وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في كلمة باول:

القطاع المصرفي الأمريكي متين وقوي.

نتعلم من أخطائنا السابقة.

لا نزال محافظين على هدفنا بخفض الفائدة إلى 2%.من الآن فصاعدًا سنقيّم رؤيتنا لقرار الفائدة بناء على المتاح من بيانات.

لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة.

سيواجه الاقتصاد الأمريكي حالة من التباطؤ والركود نتيجة القيود المفروضة على الائتمان الآن.

لم نتخذ قرارًا حاسمًا بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

لا نزال مستعدين لرفع أسعار الفائدة إذا ما اقتضت الظروف المحيطة.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

سيكون تحديد موقفنا من رفع الفائدة يتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع.

تغيير كبير حدث من جانبنا بأننا لم نعد نتوقع المزيد من التشديد النقدي الآن.

لا يجب على أحد تخيّل أن الفيدرالي بإمكانه انقاذ الاقتصاد الأمريكي إذا ما لم يتم تسديد الديون الأمريكية ورفع سقف الديون من جانب الكونجرس.

تركز المصارف الآن على الحفاظ على السيولة.

دمج البنوك هو دليل حقيقي على قوة النظام المصرفي، وعملية الدمج ليست حديثة ولست أنا المحرك الأساسي وراءها.

على الفيدرالي دائمًا الموازنة بين العديد من الأشياء منها خفض التخضم نحو مستويات الـ 2% المستهدف وإحداث أزمة قوية في الاقتصاد وقيادته للركود.

رفعنا 500 نقطة أساس وأصبحت السياسة النقدية الآن متشددة.

سنستمر في خفض ميزانيتنا.

لا أرى أننا لن ندخل في ركود تمامًا ولكنني أميل إلى أنه يمكننا تجنبه.

نجحنا في خفض التضخم بنسبة كبيرة دون أن يرتفع معدل البطالة.

نجحنا في خفض التضخم بنسبة كبيرة دون أن يرتفع معدل البطالة.

سوق العمل الأمريكي قوي جدًا.

لا نية لأعضاء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في 2023 لأن الحفاظ على المستويات المرتفعة ستساعد على هبوط التضخم.