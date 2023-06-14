جيروم باول: الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم إلى 2%

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول ، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم وزيادة عدد الوظائف، مشيرا إلي أن واجبه هو “العمل على خفض الأسعار”.

وقال باول، في مؤتمر صحفي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “قررنا بعد الاجتماع تثبيت سعر الفائدة”، مؤكدا أن “رفع نسب الفائدة قد يكون واردا بنهاية العام”.

وأضاف أن “ارتفاع الأسعار تؤثر على الاستثمار”.

تصريحات جيروم باول

وقال باول: “ملتزمون بخفض نسبة التضخم عند 2%.. بدون خفض الأسعار لن يحقق سوق العمل الاستقرار”.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلي أن “هناك توقعات باستمرار النمو”.

وقال باول، إن “إجماع على أنه من المناسب رفع الفائدة هذا العام”، مشيرا إلي أن “الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع وإعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل”.

وأضاف: “ندرك الصعوبة التي يتسبب بها التضخم المرتفع”.

وأكد باول أن “استعادة الأسعار أولوية قصوى ولكن سيستغرق الأمر وقتا حتى يظهر أثر التشدد النقدي”.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “خفض التضخم قد يقلل النمو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة عند 5.25%، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وألمح مجلس الفيدرالي الأمريكي إمكانية رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.

وأكد الفيدرالي الأمريكي أن قرار تثبيت معدلات الفائدة يتوافق مع توقعات الأسواق، لافتًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسيواصل العمل على إعادتها لمستوياتها.