جيروم بأول يبدد استنتاجات رجحت خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024

بدد جيروم بأول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي استنتاجات رجحت خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، إذ أكد على أنه لن يتم خفض أسعار الفائدة بهذه السرعة، بحسب وكالة سي إن إن.

وقال باول يوم الجمعة في تصريحاته الافتتاحية قبل مناقشة في كلية سبيلمان في أتلانتا: “بعد أن وصل إلى هذا الحد بهذه السرعة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك للأمام بحذر، حيث أصبحت مخاطر التشديد المفرط والإفراط أكثر توازناً”.

وقال: “سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة”.

وتأتي تعليقات باول قبل أقل من أسبوعين من اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي يومي 12 و13 ديسمبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثالث على التوالي.

توقعات خفض أسعار الفائدة

وبينما يقول باول ومسؤولون آخرون إنهم لا يفكرون حتى الآن في خفض أسعار الفائدة، يتوقع بعض المستثمرين أن تبدأ التخفيضات في منتصف العام المقبل تقريبًا.

بالنسبة لسوق الإسكان الأمريكية المتجمدة التي تعاني من تضاؤل المبيعات وانخفاض القدرة على تحمل التكاليف إلى مستويات قياسية، فإن تخفيف السياسة النقدية يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الرهن العقاري المنخفضة. ولا يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل مباشر، ولكن تصرفاته تؤثر عليها.

تتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك تحسبا لتحركات السياسة النقدية، وما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، وردود أفعال المستثمرين. ومع انخفاض عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، كذلك انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري، ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل أن يساعد في ذلك.

ومع ذلك، يبدو أن باول ومسؤولين آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقون خيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حالة ثبت أن التضخم أكثر عنادًا مما كان متوقعًا – لكن هذا الاحتمال لا ينعكس في العقود الآجلة. من غير الواضح كيف، أو حتى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعترف بإنهاء رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة.

وحتى الآن، يشعر مسؤولو البنك المركزي براحة أكبر بعد أن أظهرت القراءة الأخيرة لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع الأسعار تراجع في أكتوبر، بعد ارتفاعها في وقت سابق من العام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وفي اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي السبعة هذا العام حتى الآن، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات وحافظ عليها ثابتة ثلاث مرات. ومن المرجح أن يؤدي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى تقاسم هذه النسبة بالتساوي لهذا العام. وارتفعت الأسهم بعد تصريحات باول.

تراجع الانفاق الاستهلاكي في أكتوبر

أفادت وزارة التجارة يوم الخميس أن الإنفاق الاستهلاكي والتضخم تراجعا في أكتوبر. وارتفع المقياس الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.5٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاع سبتمبر بنسبة 3.7٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي بما في ذلك جميع الأسعار بنسبة 3٪ خلال نفس الفترة، وهي أضعف وتيرة له منذ مارس 2021.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.2٪ في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بانخفاض عن الزيادة البالغة 0.7٪ في سبتمبر.

كان الإنفاق على العطلات قويًا حتى الآن، حيث سجلت مبيعات الجمعة السوداء وCyber Monday أرقامًا قياسية. يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي عمومًا رؤية تباطؤ الاقتصاد، لأن هذا هو المقصود من رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يخفف الاقتصاد من وتيرة النمو الساخنة في الربع الثالث.

ولكن بالنسبة لعشرات الملايين من أصحاب المنازل في أمريكا، فإن ما يحدث في سوق الإسكان يحدث بالقرب من منازلهم، لأن تكاليف السكن تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية الشهرية للناس.

أفاد فريدي ماك يوم الخميس أن الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى متوسط 7.22٪ في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر، بانخفاض من 7.29٪ في الأسبوع السابق. قبل عام، كان متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاما 6.49٪. ولا تزال القدرة على تحمل تكاليف المنازل في حالة ركود، ولكن من المتوقع أن تتحسن في العام المقبل.

الموازنة بين خطر توقف التضخم وارتفاعه

خلال مناقشته، أكد باول على استراتيجية البنك المركزي الحالية المتمثلة في الموازنة بين خطر توقف التضخم أو ارتفاعه، مقابل خطر قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن غير قصد بإلحاق أضرار اقتصادية غير ضرورية. لكنه قال إنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.

قال باول: “لم تكن هناك أي تجربة مع العام الثالث من التعافي من الوباء في المرة الأخيرة التي واجهنا فيها وباءً، إنه أمر فريد من نوعه”. “السياسة عند مستوى مقيد، مما يعني أنها تعيق الاقتصاد؛ لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك نعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن هو التحرك بحذر.

وأعلن باول أيضًا أن “توقعات الجمهور بشأن التضخم المستقبلي لا تزال راسخة”. وتظهر أغلب استطلاعات رأي المستهلكين أن الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن التضخم سوف يعود إلى طبيعته في نهاية المطاف على المدى الطويل، باستثناء استطلاع جامعة ميشيغان.

وأظهر أحدث استطلاع للمستهلكين أجرته الجامعة أن توقعات التضخم على المدى الطويل ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.