جيرارد ولف: مصر تواجه تحدى زيادة السكان فى تنفيذ المدن المستدامة

هاجر عمران وسمر السيد: قال جيرارد ولف، رئيس مجموعة MEDEF أو قوة العمل الخاصة بمشروعات المدن المستدامة، إن مصر تواجه تحدى كبير فى تنفيذ المدن المستدامة وهو زيادة عدد السكان فى المدن بشكل سريع للغاية ومن المتوقع أن يصل…



هاجر عمران وسمر السيد:





قال جيرارد ولف، رئيس مجموعة MEDEF أو قوة العمل الخاصة بمشروعات المدن المستدامة، إن مصر تواجه تحدى كبير فى تنفيذ المدن المستدامة وهو زيادة عدد السكان فى المدن بشكل سريع للغاية ومن المتوقع أن يصل إلى 130 مليون نسمة بحلول 2030 مقابل 94 مليون نسمة حاليا كما أن نسبة السكان حاليا فى المدن تقدر بـ 54% ومن المتوقع أن تصل إلى 84% خلال عام 2030.





وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاهرام ابدو تحت عنوان المدن المستدامة منذ قليل أن الشركات الفرنسية من الممكن ان تشترك فى تنفيذ مشروعات القطاعات المدنية والهندسة المعمارية والمياه والطاقة وإدارة المخلفات.





وأكد أن تنفيذ التجربة فى مصر بنجاح يستلزم توريد حجم كبير من الاجهزة المبتكرة ووالتدريب عليها مشيرا إلى أن المجموعة زارت أمس العلمين والعاصمة الجديدة ولمست بالفعل المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها.