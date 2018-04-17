جيد مصر يوقع عقودًا مع شركات لتقديم استشارات فى الطاقة والاتصالات

■ يضم 10 محامين مصريين سمر السيدكشف بودوان دو موشرون، مدير مكتب جيد للاستشارات، عن توقيع المكتب عددا من العقود مع شركات تعمل بمصر لتقديم الاستشارات القانونية لهم فى قطاعات الطاقة والاتصالات»telecom» والصناعة والخدمات والتمويل، غير أنه رفض الكشف عنها أو أعدادها لأسباب تتعلق بسرية

■ يضم 10 محامين مصريين

سمر السيد

كشف بودوان دو موشرون، مدير مكتب جيد للاستشارات، عن توقيع المكتب عددا من العقود مع شركات تعمل بمصر لتقديم الاستشارات القانونية لهم فى قطاعات الطاقة والاتصالات»telecom» والصناعة والخدمات والتمويل، غير أنه رفض الكشف عنها أو أعدادها لأسباب تتعلق بسرية تلك البيانات.

وتوقع موشرون، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمته السفارة الفرنسية بالقاهرة أواخر الأسبوع الماضى، بمناسبة افتتاح «جيد» مكتبها فى مصر، نمو حجم أعمالهم محليًا، مضيفاً أن مكتبهم بتركيا الذى تم تأسيسه منذ 20 عامًا ناجحًا، ويعمل به 30 محاميا ويعتبر من أكبر المكاتب القانونية هناك.

وأوضح أن «جيد» هو منتدى قانونى يقع مقره الرئيسى فى باريس ولديه 14 فرعاً فى كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن قرار المجيء للقاهرة تلا تأسيس مكتبهم بطهران العام الماضى فى ظل الثقة بأن الاقتصاد المصرى يزدهر وينمو، وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى العمل بالسوق المحلية.

وقال كريستوف إيك، محام فى مكتب جيد بباريس لـ«المال»، أن المكتب يخطط لتقديم الاستشارات للشركات المحلية والأجنبية العاملة بمصر فى قطاعات عديدة وأهمها السياحة والبنية التحتية والخدمات والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة، علاوةً على تقديم المساعدة القانونية أو فى المنازعات لرجال الأعمال المصريين الراغبين فى الاستثمار بالخارج، خاصة فى دول القارة الإفريقية.

وأضاف إيك أنهم يخططون لنقل خبرتهم الكبيرة فى التعامل مع الشركات والمستثمرين وعمليات اقتناء الأصول والعقود التجارية والتحكيم الدولى والمشروعات «تمويل وبنية تحتية»، وكذلك فى مجال الامتثال وقانون المنافسة للسوق المحلية للاستفادة من ميزة نمو الاقتصاد، مبدياً تفاؤله بشأن فرص نجاحهم.

وقال إن مكتب القاهرة يعمل به حالياً 10 محامين مصريين يجيدون العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، مشيراً إلى أنه خدمى ولذا لم يضخ استثمارات محلية.

و«جيد» هو أول مكتب محاماة دولى من أصل فرنسى يفتتح فرعاً له فى القاهرة، وقد تأسس فى باريس فى عام 1920، ولديه 14 فرعاً على مستوى العالم يعمل بها 600 محام من 35 جنسية مختلفة من أفضل المتخصصين فى كل فروع القانون المحلى والدولى فى تمويل الأعمال.