جيد للمحاماة بفرنسا: افتتحنا مكتبا بمصر لازدهار اقتصادها

سمر السيد نظمت السفارة الفرنسية بالقاهرة مساء اليوم مؤتمراً صحفياً بمناسبة إعلان مكتب "جيد" للمحاماة الفرنسى نيته افتتاح فرع له في القاهرة، والذى يعتبرأول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي يفتح فرعاً له في العاصمة المصرية. حضر اللقاء ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر و أوبير فيدرين، و

سمر السيد

نظمت السفارة الفرنسية بالقاهرة مساء اليوم مؤتمراً صحفياً بمناسبة إعلان مكتب “جيد” للمحاماة الفرنسى نيته افتتاح فرع له في القاهرة، والذى يعتبرأول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي يفتح فرعاً له في العاصمة المصرية.

حضر اللقاء ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر و أوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا سابقاً، و بودوان موشرون، رئيس مكتب “جيد” بالقاهرة وكريستوف لوسيه الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر .

وقال بودوان موشرون ، مدير جيد مصر للاستشارات فى تصريحات لـ”المال” أن قرار افتتاح مكتبهم بمصر يأتى فى ظل ثقتهم بشأن بأن الاقتصاد يزدهر ، وهناك العديد من المستثمريين الراغبين فى الاستثماربالسوق المحلية، مشيراً إلى أنهم يرغبون فى توفير الاستشارات القانونية للشركات المصرية .

وقال إنه من المقرر أن يتشكل فريق عمل “جيد” في القاهرة بصفة رئيسية من محامين مصريين يجيدون العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

يشار إلى أن جيد يعتبر هو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي و تأسس في باريس في 1920ولديه 14 فرعاً في العالم و يضم 600 محامياً من 35 جنسية مختلفة من أفضل المتخصصين في كل فروع القانون المحلي والدولي في تمويل الأعمال. .