«جيديا مصر» لحلول المدفوعات تستثمر 10 ملايين دولار قبل نهاية 2022

تعتزم شركة «جيديا مصر» لحلول المدفوعات الإلكترونية ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية بقيمة 10 ملايين دولار قبل نهاية العام الحالى.

وقال أحمد نادر، مدير عام الشركة فى مصر وأفريقيا: إن جيديا تستهدف زيادة حجم تعاملاتها إلى 5 مليارات جنيه بحلول الربع الأول من 2023، بالإضافة إلى الوصول لـ 80 ألف تاجر إلكترونى نهاية الربع الثالث من العام الحالى ضمن خطتها لاستهداف أكثر من 400 ألف تاجر فى مصر بحلول 2025.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن شركته تخطط للتوسع فى إحدى أسواق منطقة شمال أفريقيا بداية العام المقبل، مقدرا حجم استثمارات جيديا محليا بنحو 40 مليون دولار حاليا.

وأشار «نادر» إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أن عدد الموظفين يصل إلى 800 تستهدف زيادتهم إلى 1200 أواخر 2022.

فى سياق متصل، أوضح أحمد مجدي، رئيس القطاع التجارى للشركة فى مصر، أن جيديا وقعت اتفاقية تعاون مع بنكى «الأهلى» و«مصر» لإتاحة حلول الدفع الإلكترونى للتجار من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، ومن المقرر تفعيلها فى سبتمبر المقبل.

وأضاف مجدى أن شركته فى المراحل النهائية حاليا للتعاقد مع 3 بنوك حكومية وخاصة، لإتاحة خدمات المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الاخير من العام الحالي، علاوة على خدمات دفع الفواتير Bill payment فى نوفمبر المقبل، وتشمل دفع شحن المحمول وكروت الكهرباء، فضلا عن أقساط وثائق التأمينات والتبرعات.

وكشف عن استهداف جيديا الاستحواذ على حصة تتجاوز %50 من سوق حلول المدفوعات الإلكترونية فى مصر عام 2025، مشيدا بدور البنك المركزى فى التطوير المستمر لوسائل المدفوعات الإلكترونية لجميع الفئات والخدمات الحكومية والخاصة، والذى يخدم منظومة التحول الرقمى ورؤية الدولة 2030.

يذكر أن جيديا تأسست فى السعودية عام 2008 وتستحوذ على %80 من سوق المدفوعات الإلكترونية بالمملكة، وبدأت نشاطها بمصر خلال يناير 2022 واستطاعت الوصول إلى 40 ألف تاجر حتى أغسطس الجارى.