«جيديا» توقع اتفاقية شراكة مع «Visa» لتقديم حلول المدفوعات الرقمية في مصر

أعلنت شركة “Geidea” المقدمة لحلول المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في المنطقة عن شراكتها الاستراتيجية مع”Visa” العالمية المقدمة لخدمات المدفوعات الرقمية.

الاتفاقية تستهدف تقديم حلول الدفع الإلكتروني بالسوق المصرية ، كما ستستثمر “Visa” في إضافة خدمات متطورة من خلال حلول نقاط البيع (POS) والمقدمة من “Geidea” لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد.

وتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الطرفين تنص على التعاون في تقديم خدمات متطورة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وتتضمن تقديم خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول وخدمات التجارة الإلكترونية وفقا لما تحظى به تلك الخدمات من أهمية كبيرة في تطوير سوق المدفوعات المصرية.

المدير العام لشرك جيديا في مصر : نعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي بالسوق المصرية

وقال أحمد نادر، المدير العام لشركة جيديا في مصر: ” جيديا تلتزم بدعم التجار ومساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.”

وتابع نادر ،” شراكتنا مع Visa تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي في جميع أنحاء البلاد من خلال تزويد الشركات بحلول الدفع الرقمية الحديثة – وتمكينها من توفير تجربة سداد آمنة وسلسة لعملائها”.

رئيس القطاع التجاري بشركة جيديا في مصر : نمتلك بنية تحتية قوية .. ونسعى لمزيد من الشراكات

وصرح أحمد مجدي رئيس أول القطاع التجاري لشركة جيديا في مصر: “إن شركة جيديا تهدف إلى تطبيق أحدث تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة للدفع عبر الهاتف المحمول.”

وأشار إلى أن ، “جيديا” تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تقديم أسرع نقاط بيع إلكترونية POS في مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى باستمرار لإيجاد شركاء يمكنهم تعزيز رؤيتها المتمثلة في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.

رئيس قطاع المبيعات والاستحواذ لمنطقة شمال أفريقيا وباكستان بشركة فيزا:

وأكد عصام الدالي – رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ لمنطقة شمال أفريقيا والشام وباكستان بشركة فيزا “أن هذه الشراكات الاستراتيجية تدعم التطور السريع لمستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة، بما يضمن توفير حزمة مختلفة من الخدمات لعملائنا.”

وتابع الدالي أن الشراكة تدعم مضاعفة حجم السوق لكل الأطراف المعنية، مبينا أن تلك الأدوات تلعب دورا أساسيا في التقدم نحو الشمول المالي الذي تسعى فيزا لتحقيقه في جميع أعمالها بينما نقوم بالجمع بين احتياجات كل من التجار والعملاء من خلال حزمة الحلول الذكية التي تطرحها فيزا.”

يشار إلى أن ، شركة Geidea تأسست في عام 2008، وتدير أكثر من 700,000 محطة دفع (POS) في جميع أنحاء المنطقة ولديها 150,000 تاجر موثوق به بما في ذلك العلامات التجارية الإقليمية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية.