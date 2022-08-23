«جيديا» توقع اتفاقية شراكة مع «MOXEY» للخدمات المالية الرقمية

أعلنت شركة جيديا “Geidea” السعودية لحلول التكنولوجيا المالية ، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة الخدمات المالية الرقمية “MOXEY” لتوحيد المدفوعات الرقمية للتجار في قطاع النقل والشحن.

وتتيح الشراكة لشبكة تجار “MOXEY” مجموعة من حلول الدفع مع حلول القبول المبتكرة من “Geidea”، مما يسمح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قبول أي مدفوعات رقمية ، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم من خلال نقاط البيع التابعة لشركة “Geidea”، والتقنيات اللاتلامسية، ورموز الاستجابة السريعة.

وقال أحمد نادر ، المدير العام لــ ” “Geideaفي مصر: يسعدنا أن نتشارك مع “MOXEY” لتطوير حلول دفع رقمية متكاملة لتجار الشحن البري وتعزيز رؤية “MOXEY” لزيادة الشمول المالي.

تسمح الشراكة للتجار بفتح ملفات ائتمانية أفضل والوصول إلى فرص تمويل جديدة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات من خلال القنوات الرقمية الرسمية.

قال شريف محسن ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لـ “MOXEY”: “من خلال اتاحة الوصول إلى المدفوعات الرقمية عبر منصات متعددة، سنتمكن من تقديم حلولنا للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يمكنها من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “UNSDGs” ، كما أن التوسع باتاحة القنوات الرقمية يخلق فرصًا جديدة لتعزيز المشاركة بين التجار والمستفيدين من خلال إنشاء خطط وبرامج الولاء وعروض وخصومات لمستخدمي MOXEY النهائيين “.

وتابع أحمد مجدي ، رئيس أول القطاع التجاري لـ “Geidea” في مصر: “مجموعة الحلول الرقمية الشاملة من “MOXEY” والآن من خلال شراكتنا ستمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال غير المتعاملين مع البنوك إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المالية، ويسعدنا أن تحقق “Geidea” و “MOXEY” بعض أهداف الشمول المالي الأساسية التي وضعتها البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة من خلال رقمنة نظام المدفوعات والمضي قدمًا نحو البنوك الرقمية لقطاع النقل المستدام.

صرح أيمن دبابنة ، الرئيس الإقليمي لإطلاق الأعمال لـ “MOXEY” : يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع مزود خدمة إقليمي عالمي المستوى لتمكين شبكة التجار لدينا من خلال الأدوات الرقمية الحيوية التي يحتاجونها لإدارة أعمالهم من خلال نهج يركز على الخدمة لتحقيق النجاح ، وتعزيز النمو ، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.