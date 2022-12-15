جيديا توقع اتفاقية شراكة مع فاليو لتنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر

أعلنت اليوم شركة «جيديا» السعودية للمدفوعات الرقمية عن توقيع اتفاقية مع شركة «ڤاليو»، لخدمات للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بهدف تزويد المنصة بباقة حلول سداد المدفوعات التي تقدمها شركة «جيديا».

وستتيح الاتفاقية لشركة جيديا تنمية باقة خدماتها وحلولها الابتكارية مستفيدة من خدمات التمويل المتكاملة التي تقدمها «ڤاليو»، فضلًا عن الاستفادة من قاعدة جديدة من التجار في شبكة المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، كذلك ستساهم في نمو التجار المتواجدين على شبكة «ڤاليو».

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب أحمد نادر المدير الإقليمي لشركة «جيديا»، عن سعادته بهذه الشراكة الناجحة مع «ڤاليو» التي ستمكن الشركة من تعزيز أعمالها في مصر، خاصة وأن الشركتين تتطلعان إلى تحقيق هدف مشترك وهو المساهمة في تعزيز جهود الشمول المالي، وذلك عبر توفير الحلول والمنتجات الابتكارية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بهدف تمكين العملاء والشركات من إجراء المعاملات اليومية بكل سهولة.

وأكد أن هذه الشراكة سوف تساهم في تحسين خدمات الشركة والتي تشمل باقة حلول المدفوعات للتجار، مستفيدة من قوة العلامة التجارية لشركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، فضلًا عن باقة الخدمات الشاملة التي توفرها، وهو ما سيساهم في تنمية المشروعات الصغيرة بشبكتها التابعة من خلال تسهيل حصول العملاء على المنتجات والخدمات بسرعة من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد أحمد هاشم رئيس القطاع التجاري بشركة «ڤاليو»، أن هذه الشراكة مع «جيديا» تعد دليلاً على التزام «ڤاليو» بخلق قيمة مستدامة للعملاء ممن يعتمدون على حلول وخدمات تكنولوجيا الخدمات المالية في حياتهم اليومية.

وأضاف هاشم أن مميزات الترابط والتضافر بين الشركتين كانت واضحة منذ المراحل الأولى لهذه الشراكة، لاسيما وأنهما تتشاركان نفس القيم والأهداف، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في دعم العملاء من أجل تنمية أعمالهم وتسهيل معاملاتهم اليومية، فضلًا عن تعزيز جهود الشمول المالي لمختلف شرائح وفئات المجتمع، ويتضمن ذلك العملاء والتجار على حد سواء، فضلًا عن تعظيم المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة بوجه عام.

واختتم هاشم: إن «ڤاليو» تسعى إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مثل هذه حيث تتطلع إلى تعزيز دورها الحيوي في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والمساهمة في تحسين حياة العملاء بمختلف فئاتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك عبر تقديم باقة من الحلول السهلة والمريحة.

ومن ناحية أخرى، أعرب أحمد مجدي مدير أول القطاع التجاري بشركة «جيديا»، عن اعتزازه بالشراكة مع «ڤاليو» والتي ستساهم في تعزيز مسيرتنا نحو تقديم المزيد من الخدمات الابتكارية فضلًا عن التوسع في الأسواق التي نعمل بها.

وأضاف مجدي أن سوق التجزئة المصري هو أحد أكبر الأسواق في المنطقة، ولذلك فإن هذه الشراكة تعد ركيزة رئيسية في مسيرة نمو الشركة واستراتيجيتها التي تستهدف تزويد العملاء بحلول ابتكارية وموثوقة وتسهيل إجراء معاملاتهم الإلكترونية اليومية.

وأكد مجدي أن شركة «جيديا» تتطلع إلى توفير تجربة لا مثيل لها للمستخدمين والتجار والمؤسسات في شبكة عملائها، إلى جانب مواءمة ذلك الهدف مع أهداف الحكومة المصرية نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، وذلك من منطلق عقيدتنا التي تتبلور في تعظيم المردود الإيجابي للمجتمعات المحيطة بأعمالنا.

الجدير بالذكر أن «جيديا» نجحت منذ إطلاقها عام 2008 في التوسع بأسواق الدول العربية لتشمل مصر والإمارات العربية المتحدة، هي شركة متخصصة في مجال المدفوعات حيث تتيح مجموعة من الخدمات التكنولوجية البنكية الرقمية، ونقاط البيع الإلكتروني (POS) وحلول إدارة الأعمال للمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

. وتأتي هذه الشراكة مع واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية في المنطقة مثل شركة «جيديا» في إطار استراتيجية «ڤاليو» والتي تتبلورعلى بناء قاعدة قوية من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والتي تتيح للعملاء باقة متكاملة من الحلول المالية الرقمية التي تلبي مختلف احتياجاتهم وتساهم في تنمية أعمالهم.