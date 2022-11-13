«جيديا» تشجع على الاستثمار في التكنولوجيا المالية ودعم رواد الأعمالئ 

شاركت «جيديا» المقدمة لحلول التكنولوجيا المالية في المنطقة، في «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال» 2022 التي استضافتها مدينة الإسكندرية بمصر شهر نوفمبر الجاري ،في إطار التزامها بإطلاق العنان لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية.

وتعد قمة تكني من أكبر أحداث الاستثمار وريادة الأعمال في العالم، وتجمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركات التقنيات المالية، والمستثمرين، وبعض مبتكري التكنولوجيا المالية الأكثر تأثيرا في العالم.

وقد تسارعت وتيرة تواجد “جيديا” في مصر منذ دخولها السوق المصرية في 2021، وفي غضون عام أو أكثر قليلاً، تمكنت الشركة من تقديم خدماتها لشبكة متنامية؛ تضم حاليا أكثر من 40 ألف تاجر وجهاز لنقاط البيع.

مدير عام جيديا مصر : مشاركتنا تتماشى مع رسالتنا لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي

وقال أحمد نادر، مدير عام جيديا مصر: “تأتي مشاركتنا في قمة تكني 2022 تماشيا مع رسالتنا الهادفة إلى إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي في مصر، ودعماً لإستراتيجية الحكومة المصرية 2030 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي.”

و أضاف ، “تحرص جيديا، بصفتها واحدة من أكبر شركات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتعاون عن كثب مع المعنيين في الاقتصاد المصري لتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التمكينية، ودعم مسيرة نجاح رواد الأعمال في جميع القطاعات.”

جيديا تستعرض حلول و منتجات التكنولوجيا المالية الخاصة بها

واستعرضت “جيديا” خلال مشاركتها في القمة سلسلتها الكاملة من حلول ومنتجات الدفع أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، وناقشت أحدث الحلول والتقنيات في عالم التكنولوجيا المالية.

رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا مصر : ندعم إستراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي ..و نستهدف الوصول إلى 3.4 مليون مشروع صغير

وقال أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا مصر: “تدعم جيديا بقوة إستراتيجيات الحكومة المصرية وجهودها للتحول الرقمي، ونتطلع لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد رقمي شامل، وزيادة الشمول المالي.

و تابع “تهدف “جيديا” من خلال طرح حلولها وتقنياتها المميزة للمدفوعات لتمكين العملاء المصريين من إجراء أي معاملة مالية في غضون ثوانٍ قليلة، ولمساعدة التجار في جميع أنحاء البلاد على إجراء المزيد من الأعمال في وقت أقل.”

وأشار إلى أن “جيديا” تتطلع للوصول إلى مجتمع يضم 3.4 مليون مشروع صغير، بالإضافة إلى آلاف المؤسسات متوسطة الحجم، وأكثر من 200 ألف شركة صغيرة، ونهدف من خلال ذلك إلى مساعدتهم في تنمية أعمالهم، وتحقيق تطلعاتهم، ودمجهم في عملية التحول الرقمي.