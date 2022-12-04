«جيديا» تتعاون مع «ACT» لتعزيز حلول الدفع الإلكتروني لقطاع الضيافة

وقعت شركة «جيديا»، لحلول التكنولوجيا المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة للقطاعين الفندقي و السياحي لدعم عملية التحول في منظومة مدفوعات الفنادق و المطاعم في مصر، على هامش “هايس اكسبو”، أكبر معرض للمعدات وتجهيزات الفنادق والمطاعم في مصر.

وتعمل جيديا بموجب هذه الشراكة على دمج حلولها للمدفوعات الرقمية مع التكنولوجيا القائمة حالياً لعملاء شركة الحاسبات المتقدمة (ACT)، حيث أن هذة الخطوة من شأنها زياده معدلات انتاج وتشغيل قطاعى الفندقة و المطاعم للعمل بكفاءات تشغيلية محسنة من خلال القضاء على الأخطاء البشرية التي تحدث أثناء عملية الدفع عبر أجهزة نقاط البيع .

ويتيح هذا التعاون لشركة الحاسبات المتقدمة (ACT) ضمان توفير خدماتها لجميع الفنادق والمطاعم الراقية في مصروبجودة عاليه، الى جانب تقديم تجربة دفع غير معقدة وسلسة لعملاء قطاعى الفندقة والمطاعم.

وقال أحمد نادر، مدير عام جيديا مصر: “تشكل شراكة جيديا الجديدة مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لنا، وتتويجاً لجهودنا في توسيع نطاق الوصول إلى مزايا الاقتصاد الرقمي، إذ أن حلولنا ستدعم الفنادق والمطاعم من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من تدفق الإيرادات، وتبسيط عملياتها وخدمة ضيوفها على نحو أفضل”.

من جانبه، قال سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة الحاسبات المتقدمة (ACT): ” تعد شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) الممكن الرئيسي لعملية التحول الرقمي في قطاع الضيافة. وقد وضعتنا شراكتنا الجديدة مع جيديا، في مكان جيد لرقمنة قطاع الضيافة في البلاد من خلال توفير تجارب دفع سلسة وفاعلة من حيث التكلفة. وسيمكننا هذا التكامل القوي مع حلول تكنولوجيا المدفوعات من جيديا، من إزالة الاحتكاك عند نقاط الدفع، بحيث تتمكن الآلاف من المنشآت الفندقية والمطاعم في جميع أنحاء البلاد من التركيز على تقديم تجارب رفيعة المستوى للضيوف. وبذلك نكون قد اسهمنا في إطلاق العنان لقوة الحلول الرقمية، وبناء مجتمعات لا نقدية”.

وأضاف أحمد مجدي، نائب الرئيس ورئيس القطاع التجاري لشركة جيديا مصر: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) لتعزيز تجربة نزلاء الفنادق من خلال حلول الدفع الرقمية المبتكرة التي نقدمها والتي من شأنها تحسين العمليات الفندقية وزيادة كفاءتها مع تقليل الأخطاء البشرية في جميع معاملات الدفع.”

وصرح محمد توفيق ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACT Hospitality : نواصل تنمية وتنويع حزمة الحلول التى نقدمها لقطاعى الفندقة والمطاعم لتلبية احتياجات عملائنا، ويمثل التعاون مع شركة Gediea، المزود الرائد فى مجال التكنولوجيا المالية، خطوة هامة فى تنوع حلولنا التكنولوجية التى نقدمها لقطاعى الفندقة والمطاعم داخل مصر. ويعد هذا التعاون الاستراتيجى استكمال لريادة 34 سنة فى قطاعى الفندقة والمطاعم ومواصلة للوفاء بوعدنا بتمكين عملائنا و بتزويدهم بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تجعلهم يقدمون تجارب رفيعة المستوى لعملائهم.