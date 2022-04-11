أعلنت شركة “جيديا”، إحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع شركة “فاتورة” (Fatura)، وهي منصة تكنولوجيا مالية، تعمل على تزويد تجار التجزئة والجملة في مصر بأحدث خدمات قبول الدفع الإلكتروني من خلال منصة “جيديا”.

وتأسست شركة “فاتورة” في عام 2020 على يد كلٍّ من حسام علي، وأحمد أنور، وعبد الله محب الدين، لتعمل على ربط تجار الجملة وموردي البضائع والسلع سريعة الاستهلاك مع متاجر التجزئة، بحيث تتيح للمتاجر الوصول إلى آلاف السلع والمنتجات التي يوفرها الموردون بسهولة ويسر. وتتيح الشراكة بين “جيديا” و”فاتورة” للتجار إدارة مخزونهم من السلع عبر تطبيق “فاتورة”، وكذلك إتاحة خدمات جيديا بمختلف أنواعها من قبول الدفع الإلكتروني وخدمات دفع الفواتير بالتعاون مع شركة “جيديا”.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، قال أحمد نادر، المدير العام لشركة “جيديا” في مصر: “نسعى من خلال شراكتنا هذه إلى تزويد تجار منصة “فاتورة” بالقدرات الرائدة التي توفرها منصة جيديا لخدمات الدفع الإلكتروني، سواء كان ذلك من خلال تطبيق جيديا على نقاط البيع الإلكترونية، أو كان مدمجًا في تطبيق فاتورة للهاتف المحمول، الأمر الذي يتيح لمختلف تجار التجزئة والجملة طلب البضائع والسلع وقبول المدفوعات بمختلف أنواعها من خلال منصة واحدة.

وأضاف أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري لشركة “جيديا” في مصر، نحن سعداء جدًا بهذه الشراكة، ليس فقط لأنها تتوافق مع سعينا لإطلاق أحدث خدمات الدفع الالكتروني في مصر وفقا لإستراتيجية شركة “جيديا” للاستثمار والنمو في مصر، بل أيضًا لأنها تتوافق مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

من جانبه، قال حسام علي الشريك المؤسس في شركة فاتورة: “تعد شراكتنا مع جيديا فرصة رائعة لصغار تجار التجزئة في مصر، خاصة في ظل تزايد عدد الموردين الناضجين رقميًا والمستعدين للتعاون والعمل من خلال نظام المدفوعات الرقمية. ومع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، فقد أصبح التعاون بين الشركات المبتكرة، مثل فاتورة وجيديا، أمرًا ضروريًا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار من الوصول إلى السلع والبضائع وتنفيذ عمليات الدفع بسلاسة وأمان”.