جيت وركس تتنافس على خدمات واى فاى بالعاصمة الجديدة

كتب – محمود جمال:تتنافس شركة جيت وركس لحلول أمن المعلومات، على تقديم حلول ذكية للاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكى "واى فاى"، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال محمد هارون، المدير التنفيذى للشركة، إنهاتعاقدت مؤخرا مع "زد كوم" التايوانية، التى تمتلك خبرة طويلة عالمية بمجال حلول المدن الذكية

كتب – محمود جمال:

تتنافس شركة جيت وركس لحلول أمن المعلومات، على تقديم حلول ذكية للاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكى “واى فاى”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد هارون، المدير التنفيذى للشركة، إنهاتعاقدت مؤخرا مع “زد كوم” التايوانية، التى تمتلك خبرة طويلة عالمية بمجال حلول المدن الذكية، ومنها نقاط الاتصال بشبكة الإنترنت “access point”،موضحا أنها قامت – على سبيل المثال – بتركيب 300 ألف نقطة،بمدينة شنغهاى الصينية.

كما أوضح لـ”المال”، أن شركة العاصمة عقدت اجتماعا موسعا قبل نهاية فبراير الماضى، ضم ممثلى شركات التكنولوجيا للاستماع إلى خطط التطوير المقترحة، والمعروفة بإسم “RIF”، وتم بحث إمكانية تشكيل تحالفات، وطالبت “العاصمة” تقديم تلك الخطط قبل نهاية مارس الجارى، كمرحلة أولى، تسبق طرح مناقصة عامة.

تأسست “جيت وركس”عام 2005، وتعمل بمجال حلول تأمين شبكات الاتصالات، وتخدم حاليا أكثر من 1500 عميل بالسوق المحلية، والأفريقية، بدول ليبيا والسودان وتوجو ومازيمبى، ولديها فرعين أحدهما بالإسكندرية، والثانى بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وأكد “هارون” أن الشركة تعتبر موزعا لـ4 علامات تجارية أوروبية وتركية وتايوانية بالسوق المحلية، ومن أبرز عملائها وزارة الصحة، وشركة أى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، ومؤسسة أخبار اليوم، والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الكاف.

كانت “المال” قد انفردت فى 16 يناير الماضى، بالكشف عن أسماء 4 شركات تكنولوجيا عالمية، منها سيمنس الألمانية، وNEC اليابانية، وهواوى الصينية تتنافس على تنفيذ شبكة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 200-300 مليون جنيه.

وتخطط شركة العاصمة إلى طرح4 أو5 مشروعات تكنولوجية حتى يونيو 2018، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، منها إنشاء مركز داتا سنتر، ونظام مراقبة مركزى للتبنؤ بالأزمات، والتحكم فى إدارة المرافق العامة عن بعد.