وقعت شركتا “جيت زون إنترناشيونال” و”مزايا للتطوير العقاري” اتفاقية تعاون بهدف مساعدة ” مزايا” في تحقيق مستهدفاتها بتصدير العقار في بعض الأسواق المستهدفة.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من المهندس محمد علام والمهندس محمد مصطفي ممثلين عن شركة مزايا للتطوير العقاري، والمهندس أسامة فهمي والمهندس معتز العزبي ممثلين عن شركة “جيت زون”.

وتقدم «جيت زون» خدمات تنمية الأعمال والفرص التصديرية والاستيرادية والاستثمارية فى الأسواق المختلفة عبر منصتها الإلكترونية الكبيرة، وكذلك عبر مكاتبها وفروعها الكثيرة المنتشرة فى العديد من دول العالم حاليا.



وقال المهندس أسامة فهمي الرئيس التنفيذي لشركة جيت زون العالمية إن التعاون مع مزايا للتطوير العقاري يأتي في إطار العمل علي تصدير منتج عقاري متميز بهدف تلبية احتياجات العملاء الأجانب، وذلك عبر الاستفادة من مكاتب شركة جيت زون العالمية المنتشرة في أكثرمن 25 دولة.



وأشاد فهمي بأداء شركة “مزايا” للتطوير العقاري من حيث قدرتها علي توفير منتج عقاري متميز ذو قيمة احترافية حقيقية.

وقال إنه تم الاتفاق علي عدد من الآليات والإجراءات التنفيذية ، وسيتم خلال أيام تنظيم بعض الاجتماعات واللقاءات لبدء تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة لكل الأطراف.

مزايا للتطوير العقاري تستثمر 4 مليارات جنيه في مشروعين بالعاصمة الإدارية



وجدير بالذكر أن شركة مزايا للتطوير العقاري أعلنت عن طرحها مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الداون تاون باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.



وياتي إعلان شركة مزايا للتطوير العقاري، عن المشروعين الجديدين بعد أقل من 4 شهور من طرح مشروعها الأول الذي تم بيع كافة الوحدات المطروحة منه خلال هذه الفترة القصيرة وذلك بسبب ثقة العملاء في المنتج الذي تقدمه الشركة وبسبب التنوع الكبير في الوحدات مما يغطي جميع احتياجات العملاء.

وأعرب محمد علام الرئيس والمؤسس لشركة مزايا للتطوير العقاري ، عن شعوره بالفخر إزاء النتائج والأرقام التي تحققها الشركة وقد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش سحور الشركة قبل أيام عن طرح المشروعين، كما تحدث عن العائد الاستثماري الذي تحقق لعميل المشروع الأول مشروع “The Rook” باكورة مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية. وأعلن عن استثمار مبلغ يتجاوز الـ 4 مليارات خلال العام الحالي في العاصمة من خلال حزمة من المشروعات التي تنوي الشركة طرحها خلال الفترة القادمة.

وقال محمد مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري ، إن قرار طرح الشركة لمشروعين في العاصمة في الوقت الحالي هو قرار مخطط له منذ أكثر من عام، وأضاف أن المشروعين في موقع إستراتيجي في العاصمة الإدارية وذلك في إطار رؤية الشركة في تحقيق طفرة كبيرة في العاصمة الإدارية بعد نجاح أول مشروعات الشركة حيث تستثمر الشركة في هذين المشروعين مبلغ يقارب الـ 2 مليار جنيه .