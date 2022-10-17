«جيتكس 2022».. دورة استثنائية فى تكنولوجيا المستقبل بعد عامين من «كورونا»

يبدو أن الدورة الـ42 من فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات التى نظمت خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الحالى هى الأضخم بعد عامين من التوقف التام الذى أصاب جميع أسواق دول العالم نتيجة جائحة كورونا.

وشهد الماراثون التكنولوجى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط -الذى افتتحه مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية- خلال العام الحالى مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة، من بينها 35 ناشئة تقريبًا، تتجاوز قيمتها السوقية المليار دولار.

وتكون المعرض من 26 قاعة على مساحة إجمالية بلغت مليونى قدم مربع فى مركز دبى التجارى العالمى، بحضور نحو 100 ألف زائر من 170 دولة.

حشود كبيرة من الجماهير كانت تصطف يوميًا على أبواب المعرض للدخول وسط حضور أكثر من 30 نوعاً من الروبوتات التقيناها أثناء حضورنا، ولا يشبه روبوت أخاه، فلكل واحد مهام يقوم بها، ورسالة تسويق وبيع يجب عليه أن يظهرها للعميل المستهدف كى يحصل على رضاه، ويقوم باقتنائه مع وجود توقعات صادرة عن تقرير مؤسسة أكسفورد يشيرا إلى أن نحو 20 مليون وظيفة فى قطاع الصناعات عالميا سيتم إنجازها بواسطة الروبوتات الأمر الذى يعنى فقدان 20 مليون شخص لوظائفهم عام 2030.

كما ضم المعرض أيضًا أجنحة من عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية التى شاركت فى دورات مسبقة مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند والسعودية، إضافة إلى جهات أخرى استعرضت ابتكاراتها التقنية الوطنية مثل قبرص وإثيوبيا والاتحاد الأوروبى والكويت وأوغندا وتركيا.

7 فعاليات تقنية.. و«إكس فيرس» و«جلوبال ديف سلام» الأحدث

سلط «جيتكس» الضوء هذا العام على تكنولوجيا الميتافيرس، والذكاء الاصطناعى، ومستقبل الإنترنت والاقتصاد الرقمى العالمى المستدام، وابتكارات الجيل الخامس الجديدة والبلوكتشين عبر 7 فعاليات تقنية تشمل مختلف التوجهات الرقمية العالمية، منها «نورث ستار دبى» الحدث الذى شكل حلقة وصل لربط 1000 شركة ناشئة بنحو 600 جهة استثمارية، إضافة إلى «فينتك سيرج»، و«الذكاء الاصطناعى فى كل شيء»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنيج مينيا».

دبى على خريطة التقنية العالمية.. و52 % زيادة فى عدد العارضين

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إن معرض جيتكس جلوبال الذى انطلق منذ عام 1981 ساهم فى وضع دبى على خريطة التقنية العالمية، ووضع التقنية على رأس أولويات دبى.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذى لإدارة الفعاليات فى مركز دبى التجارى العالمى، تريكسى لو ميرماند، أن دورة 2022 من المعرض نجحت فى استقطاب نسبة غير مسبوقة من العارضين الجدد بواقع 52%.

فعاليتان جديدتان

شهد جيتكس جلوبال فى 2022 إطلاق فعاليتين جديدتين كليًا هما «إكس-فيرس» برعاية مؤسس TMRW وبالتعاون مع شركة «ديسينترا لاند»، المتخصصة فى تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين فى الشرق الأوسط وأفريقيا تحت اسم «جلوبال ديف سلام» والذى جمع عددا من رواد محترفى لغة البرمجة البايثون.

أول بنك إماراتى فى الميتافيرس

أعلن البنك التجارى الدولى، عن إطلاق موقع الميتافيرس الخاص به رسمياً كأول مصرف فى منطقة الشرق الأوسط يتبنى التكنولوجيا الجديدة ،ضمن قاعة الإكس فيرس، ليكون بذلك صاحب مبادرة إطلاق موقع افتراضى على منصة Decentraland وهى عبارة عن عالم رقمى متكامل يعتمد تقنية البلوك تشين الآمنة.

«الميتافيرس» و«الجيل الخامس للاتصالات» و«الاقتصاد الرقمى».. موضوعات تصدرت الأجندة

وقال الرئيس التنفيذى للبنك، على سلطان ركاض العامرى -فى تصريحات صحفية- إن هذه المبادرة تأتى لمواكبة الاقتصاد الرقمى وتعزيز خدماتنا المصرفية، إذ إننا نؤمن بأهمية الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لخدمة عملائنا والمزج بين العالم الواقعى والعالم الافتراضى، من خلال تجربة الميتافيرس ومبادرات رقمية أخرى.

(H-preneurs) منصة لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة

وكشفت جامعة حمدان بن محمد الذكية خلال مشاركتها فى معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2022 عن منصتها الافتراضية الجديدة (H-preneurs).، وهى عبارة عن منظومة متكاملة لتمكين الدارسين ودعمهم كرواد أعمال، عبر تزويدهم بالإرشاد والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية، وتسهيل إنشاء الشركات الناشئة.

وتستهدف المنصة تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الدارسين، بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمستشارين الماليين والقانونيين، كما تتيح أيضًا فرصة لهم للحصول على الدعم الفنى، ومساحات العمل المشتركة لتحفيز الدارسين على الدخول فى عالم ريادة الأعمال.

تقنية التفتيش الذكى للسفن

وسلطت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فى دبى تقنية التفتيش الذكى للسفن، عبر عرض نموذج واقعى لدراجة مائية يتم تفتيشها باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى عرض التكنولوجيا الأولى من نوعها فى الدولة لتحليل مياه الاتزان فى السفن، إلى جانب مشروعات جمارك دبى المتمثلة فى الفحص الذاتى.

«نابض» و«راصد» لميكنة الخدمات الصحية

وتمثل منصة «نابض»، طفرة نوعية فى تطوير الخدمات الصحية -حسبما أعلنت هيئة الصحة فى دبي- إذ تستهدف توحيد التقارير الطبية للمرضى وإتاحة الاطلاع عليها فى أى وقت ومن أى مكان، بهدف مساعدة المتخصصين فى الرعاية الصحية، فى اتخاذ القرار الطبى المناسب لصحة وحياة المرضى.

بينما يتيح نظام «راصد» للمفتش الصحى إمكانية التعرف الفورى على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها، واستخراج كل المعلومات المتعلقة بالمنشأة، ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة فى دبى.

المغرب تستضيف الدورة الأولى للمعرض فى أفريقيا

تعتزم مدينة مراكش المغربية استضافة الدورة الأولى لمعرض جيتكس أفريقيا خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2023 بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الواعدة والفرص الاستثمارية للقارة السمراء كأول توسع خارجى لمعرض جيتكس جلوبال.

«مراكش» بوابة عبور المعرض للقارة السمراء.. وحضور 35 شركة ناشئة بقيمة تتجاوز المليار دولار

وتأتى دورة أفريقيا بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية -المؤسسة الحكومية المعنية بأجندة التحول الرقمى للحكومة المغربية، على أن تتولى شركة «كون» العالمية مسئولية الإشراف على الشراكات، عبر هذا الحدث التجارى، والذى من المقرر أن يشهد أيضًا إطلاق حملة «Go there» الهادفة إلى حشد الدعم العالمى للحدث.

وقالت تريكسى لوه ميرماند، الرئيس التنفيذى لشركة «كون العالمية» نائب الرئيس التنفيذى لإدارة المعارض والفعاليات فى مركز دبى التجارى العالمى، منظم معرض جيتكس جلوبال إن أفريقيا ستمتلك النسبة الأكبر من آفاق النمو المستقبلية، موضحة أن دول القارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية تجاوز كل التحديات وتحقيق نجاحات فاقت كافة التوقعات – على حد تعبيرها.

وأضافت تريكسى قائلة: أتاحت الثقة العالمية الواسعة التى تتمتع بها علامة جيتكس التجارية، فرصًا مواتية لاستكشاف المزايا المتوافرة عبر مناطق جغرافية أوسع، وفى أسواق تكنولوجية جديدة، ما يعنى تمكين المزيد من المجتمعات ومشاركة أكبر للمعارف والخبرات فى ثانى أكبر سوق للاقتصاد الرقمى بالعالم.

الروبوتات كلمة السر

روبوت

وحظيت الروبوتات باهتمام كبير من قبل جمهور معرض جيتكس دبى هذا العام، الذين تسابقوا على التقاط صور تذكارية وإجراء حوارات معها للتعرف على المهام والخدمات.

وتنوعت أشكال وألوان وأغراض الروبوتات فى المعرض التى استقبلت بعضها الزوار وقامت بالترحيب فيهم وعرضت عليهم تقديم الحلول والخدمات واستمعت إلى ملاحظاتهم.

وتميزت دورة 2022 تطور استخدام الروبوتات فى مختلف جوانب الحياة، وتفاعلها مع عدد من التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعى وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G والواقع الافتراضى، علاوة على تداعيات التحول الرقمى فى قطاعات الزراعة الذكية والصحة والسيارات الذاتية القيادة على تطور الروبوتات وحياة الإنسان.

روبوت

اقتصاد المعرفة

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 تولى أهمية قصوى لاقتصاد المعرفة وتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار، من خلال الدعم الحكومى واستصدار تشريعات جديدة وزيادة مخصصات البحث العلمى.

وأوضح «صقر» أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2014 – 2022 ضمن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم اقتصاد المعرفة، وتعمل على إيجاد بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءً بتسويق منتج يلبى احتياجات المجتمع ومرورًا بخطوات البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية وتحويلها إلى صورة جاهزة للإنتاج على مستوى صناعى والربط الفعال بين البحث العلمى والصناعة.

ولفت «صقر» إلى حزمة البرامج التى تقدمها أكاديمية البحث العلمى، مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية «انطلاق» التى بلغ عددها 43 حاضنة فى جميع التخصصات فى جميع ربوع الجمهورية، وتخرج منها 200 شركة تكنولوجية ناشئة، ووفرت أكثر من 1700 فرصة عمل تكنولوجية، ووصلت القيمة السوقية لبعض من هذه الشركات مجتمعة ما يقرب من 50 مليون دولار.

وكذلك برنامج دعم التحالفات التكنولوجية لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعى ومؤسسات المجتمع المدنى، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والتى بلغ عددها 60 مكتبًا فى معظم الجامعات والمراكز البحثية وهى مبادرة ممولة من الأكاديمية تم إطلاقها على نطاق تجريبى فى 2013، ثم تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى التعاون المصرى الصينى الذى أسفر عن إنشاء المعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجددة بجزيرة قارمان فى محافظة سوهاج، وهو المعمل الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار.

منصة ميتافيرس e& universe

واستعرضت مجموعة e& – اتصالات الإمارات سابقًا- لزوار المعرض من قطاع الأعمال والأفراد مستقبل التقنيات الرقمية، ومنها عالم الميتافيرس من خلال إطلاق منصة ميتافيرس e& universe بالشراكة مع HTC المتخصصة فى تقنيات الواقع الافتراضى وصناعة الهواتف المحمولة

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن e& تحرص على استشكاف آفاق العالم المتغير فى الفضاء الرقمى فى كل الدول العاملة بها، ومنها الإمارات انطلاقًا من سعيها لتوسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، فضلًا عن منح الزوار تجارب متنوعة فى التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية، وتعريفهم بالإمكانات المستقبلية والرقمية فى قطاعات التنقل، والرعاية الصحية، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى والمعزز، والميتافيرس.

كما أتاحت المجموعة أيضًا منصة رئيسية أخرى فى الميتافيرس بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية SK Telecom، تتيح من خلالها للعملاء الاستماع لموسيقى البوب الكورية الشهيرة، وقصائد الشعر وعروض ترفيهية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز.