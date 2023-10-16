جيتكس دبي من معرض الخليج للكمبيوتر.. محطات عن الحدث التكنولوجي الأكبر بالمنطقة

تستعرض بوابة المال أبرز المحطات التاريخية في رحلة معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات منذ انطلاق نستخته الأولي في ديسمبر عام 1981 وحتي 2023 مع افتتاح دورته 43 اليوم الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 6 آلاف شركة علي مساحة عرض تبلغ مليوني قدم مربع، مقسّمة على 26 قاعةٍ.

1- بدأ معرض جيتكس دبي للاتصالات تحت اسمِ “معرضِ الخليجِ للكمبيوترِ” في ديسمبرَ 1981، واستضافه مركز دبي التجاري العالمي والذي صممه المهندسِ المعماريّ البريطانيّ جون هاريس، وكانَ حينهَا أطولَ مبنىً في الخليجِ.

2- أقيم المعرض في عصرٍ لمْ يكنْ فيهِ استخدامُ الكمبيوترِ شائعاً، حيثُ لوحظ أنّ نصف الزوار تقريباً لا يملكونَ حواسيبَ شخصيّةً، وفي ذلكَ الوقتِ، كانتْ شركةُ آي بي إم قدْ أطلقتْ أوّلَ حاسوبٍ شخصيٍّ يعملُ بنظامِ تشغيلِ مايكروسوفتْ MS-DOS.

ورغمَ ذلكَ، شهدَ المعرضُ حضورَ 3000 زائرٍ، استكشفُوا أحدثَ البرمجيّاتِ والأجهزةِ، بمَا في ذلكَ البرمجيّاتُ باللّغةِ العربيّةِ

3- ارتفع عدد المشاركين المعرض مع مرور الوقت ليصل إلى 7000 في عام 1984

– في عامِ 1988، تمَّ تغييرُ اسمِ المعرضِ ليصبحَ “جايتكس”، اختصاراً لـ “معرضِ الخليجِ لتكنولوجيَا المعلوماتِ” (Gulf Information Technology Exhibition).

ووصلَ عددُ الزّوّارِ إلى 10 الاف زائرٍ في عامِ 1989، واستضافَ المعرض حينها نحو 350 مشاركاً في عامِ 1995م، وكانَ هذا هوِ عامُ إطلاقِ ويندوز 95 في المنطقةِ.

5- تشهد النسخة 43 من المعرض هذا العام الذي يعرف حاليا بجيتكس جلوبال الكشف عن سيارةً طائرةً صينيّةً بمقعدينِ تنطلقُ في أوّلِ رحلةٍ عامة.

كما تتميز دورة هذا العام أيضا بمجموعة من الفعاليات منها رواد التّكنولوجيا إذا يسلط المعرض الضوء علي رؤي قادةِ الصّناعةِ من خلالِ المحاضراتِ والنّقاشاتِ المثيرةِ للتفكير، والتي ستغطي موضوعاتٍ متعدّدة تتراوح من التحوّل الرّقمي إلى التّكنولوجيات الثورية.

مناطقُ المعرضِ: يقدّمُ المعرضُ العديدَ من الحلولِ التّكنولوجيّةِ المتطوّرةِ في مناطقَ معرضٍ متخصّصةٍ تشملُ التّكنولوجيا المستقبليّةُ، الذّكاءُ الاصطناعيّ والرّوبوتاتُ، المدنُ الذّكيّةُ، والواقعُ الافتراضيّ والميتافيرس، وغيرها.

ابتكاراتُ الشّركاتِ النّاشئةُ: يستعرضُ المعرضُ مستقبلَ التّكنولوجيا في منطقةِ الشّركاتِ النّاشئةِ، حيثُ يُقدّمُ المبتكرونَ وروّاد الأعمالِ أفكارهمْ ويتنافسونَ على الحصولِ على تمويلٍ.

نجومُ المستقبلِ: يتجلّى مستقبلُ التّكنولوجيا في المعرضِ من خلالِ مشروعاتٍ ونماذج الشّبانِ المبتكرينَ والطّلابِ في منطقةِ “نجومُ المستقبلِ”.

وقال عمر سلطان العلماءِ، وزيرُ دولةٍ للذّكاءِ الاصطناعيّ والاقتصادِ الرّقميّ وتطبيقاتُ العملِ عن بعدٍ الاماراتي أن بلاده ملتزمة بالتّعاونِ مع مُصنِّعي السّياساتِ في مجالِ الذّكاءِ الاصطناعيّ لجعلِ العالمِ مكاناً أفضلَ للعيشِ.

وتابع قائلا : لا شكَّ في أنَّ جيتكس جلوبال يُعتبرُ الأرضيّةَ المُثلى لجمعِ العقولِ الرّائدةِ والمبدعةِ لتوجيهِ مسارِ التّكنولوجيا المستقبليّ. وسنستغلُ المكانةَ المتّميّزةَ لدبي كمركزٍ تجاريٍّ عالميٍّ للدّفعِ بحدودِ الابتكارِ وإبرازِ المزيدِ منَ الإمكانيّاتِ التّكنولوجيّةِ، مثلُ تأثيرِ الذّكاءِ الاصطناعيّ، لتكونَ مصدرَ إلهامٍ وتأثيرٍ إيجابيٍّ على المستقبلِ”.