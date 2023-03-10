«جيتس للتطوير» تطلق مشروعا تجاريا في غرب القاهرة باستثمارات 5 مليارات جنيه

أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد Space commercial complex غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية في الشيخ زايد.

و يقام المشروع على مساحة 6-8 أفدنة بإجمالى استثمارات تقارب 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقامته الشركة بحضور حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments والمهندس رائف فهمى وشركة ذا يورد كون ستتنينج المتخصصة فى دراسة الأسواق متمثلة فى المهندس أحمد زكى، وشركة انفرجن لدراسة وتطوير المشاريع ممثلة فى المهندس كامل إبراهيم، والمهندس محمد دياب وعدد كبير من المسئولين فى الشركة.

وتمتلك Gates Developments حاليًا 7 مشروعات مختلفة توفر من خلالهم أسلوب حياة مختلف في مواقع حصرية لا مثيل لها، جميعها تم إنشاؤها بأحدث التصميمات لتحقق بهم نمط حياة صحي وتحافظ على خصوصية العملاء.

ومشروع ” Space commercial complex ” يعد واحداً من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة في الشيخ زايد حيث يجمع ما بين الفخامة والرقى بما يتناسب مع اسلوب الحياة العصرية، يقام المشروع بموقع استراتيجى هام للغاية بمنطقة من المناطق الحيوية الهامة بغرب القاهرة والتى تتوافر بها مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية المتميزة، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو مما يتيح الوصول إليه بسهولة تامة من مختلف الاتجاهات.

وتتنوع المساحات في المشروت ما بين تجارية وإدارية وطبية، فالمساحات الإدارية تبدأ من 50 متر والطبية 39 متر، ويتكون المشروع من أربعة مراحل وتبدأ أولى مراحل التسليم بعد 3 سنوات ونصف.

وفى هذا الإطار أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير ، أن القطاع العقارى حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية، فى ظل توجه الدولة للتوسع العمرانى، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة.

وأوضح نصر، أن الشركة تعد فى هذا الإطار خطة استثمارية قوية فى السوق العقارى عبر تطوير مجموعة من المشروعات المميزة وضمها إلى محفظتها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن السوق العقارى المصرى متعطش للمزيد من المشروعات وقادر على استيعاب الكثير وهو ما يؤكد أنه قادر على امتصاص الصدمات وتخطي العقبات فى ظل مساندة الحكومة للقطاع العقارى.

و تم التعاقد والاتفاق مع خمسة براندات عالمية حتى الأن معروفة للجميع واستغلال العلامات التجارية والشراكة مع بعضهم وهذه استراتيجية جديدة للشركة تهدف إلى تسكين العملاء قبل البناء حيث يتم عمل التصميمات بناء علي رغباتهم وتحديد المساحات بناء علي احتياجاتهم، وفقا لنصر.

وأضاف نصر أننا نقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة، من أجل إدارة المشروع، وأن هدفنا الأساسى هو أن نحافظ على القيمة المضافة للوحدات لأننا نعتبر العميل شريك أساسى معنا نهدف إلى الحفاظ على رأس مالة وتحقيق المكسب الكبير من جراء التعاقد معنا.

وعلى الجانب الأخر عبر المهندس رائف فهمى مؤسس رائف فهمى للاستشارات، أن التعاون مع شركة جيتس للتطوير ليست المرة الأولي وفى كل مره اعتبرها إضافة خاصة وأنهم يمتلكون فكر متطور جديد ويدرسون السوق جيدا حفاظا على عملاؤهم.

وتابع، راعينا فى التصميم أن يكون المشروع الجديد مختلف تماما عن الموجود فى السوق المصرى وشركتنا تهدف دوما لتعزيز الوعى المعمارى فى مصر والشرق الأوسط من خلال تنويع البنية المعمارية الحديثة.