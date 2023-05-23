«جيتس للتطوير» تشارك فى معرض عقارات «النيل» بالرياض

قال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير إن شركته ستشارك فى معرض عقارات النيل المقام بمدينة الرياض بالسعودية في الفترة من 26 حتي 28 مايو الجارى.

وتأتى هذه المشاركة في إطار خطة

لدراسة السوق العقارى وتلبية احتياجات العملاء عبر تقديم منتج عقارى متميز لتحقيق الرفاهية للعملاء، بجانب التفكير خارج الصندوق عبر فتح أسواق عربية جديدة.

تسعى الشركة من مشاركتها بالمعرض الوصول لشريحة جديدة من العملاء خارج مصر بتقديم منتج متميز جودة عالمية في التصميمات والأسعار التى لا مثيل لها بجانب ثقة العملاء الغير محدودة، خاصة وأنها لديها شراكة استراتيجية مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية الكبرى يعزز قدرتها علي تحقيق الإنجازات والالتزام بتنفيذ ما طرحته وفق جدول زمنى محدد.

مشروعات جيتس

تشارك

فى المعرض بعدد من الوحدات فى مشروعات « GATES PRIVÉ » وSpace commercial complex و Catalan mall والتي تقوم Gates Developments بتطويرهم ضمن مشروعاتها المختلفة.

و قال نصر : على مدار السنوات السابقة تمكنا من تطوير عدد من المشروعات تنتشر فى المناطق الاستثمارية الهامة فى مصر تقدم لقاطنيها وزوارها نموذج حياة فريد من نوعه ، كذلك المساهمة بقوة في توجهات الدولة الحالية واهتمامها الكبير بقضية تصدير العقار، ونتوقع أن يشهد المعرض إقبال كبير خاصة وأن الرياض من المناطق الواعدة، والتى تتمتع بوجود عملاء من ذوي الدخول المرتفعة، مما يعد ميزة للترويج للعقارات المصرية بالخارج.

أهمية السوق السعودي

وأوضح أن المشاركة في المعرض جاءت بعد دراسة مستفيضة للسوق السعودى والذي أظهر قابلية كبيرة ورغبة لدي أشقائنا السعوديين والمصريين المقيمين والعاملين بالمملكة فى اقتناء المنتج العقارى المصرى والذى يتمتع بمميزات كبيرة فى الوقت الحالى من مواقع متميزة وأسعار منخفضة مقارنة بغيره من المنتجات العقارية بالمنطقة

مواقع مميزة

واضاف: ” تشارك جيتس فى المعرض بعدد من المشروعات منها « GATES PRIVÉ » على مساحة 17 فدان في منطقة متميزة أمام المدرسة البريطانية عند مدخل زايد 4 ، تصل عدد وحداته 97 وحدة سكينة عبارة عن فيلات وتاون هاوس وتوينز ويضم مول تجارى على مساحة 12 ألف متر.

كما تشارك الشركة بمشروع Space commercial complex غرب القاهرة في 6 أكتوبر ويعد واحداً من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة فى الشيخ زايد يقع مباشرة على محور 26 يوليو

كما تشارك الشركة بمشروع “AUDAZ” ويقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 فدان بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 750 وحدة تتنوع الوحدات ما بين “إدارى، تجارى، طبى” بمساحات متنوعة تبدأ من “46 م – 110 م” والتجارى يبدأ من “19 م – 85 م.

التواجد فى العاصمة الإدارية

وبحسب

فمشروع “CATALAN” يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجارى وتبلغ عدد الوحدات السكنية به 850 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 480 متر إلى 650 متر، والشقق 164 متر، والدوبلكس 382 متر ويضم المشروع ” Catalan mall ” التجاري، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 65% من الأعمال الإنشائية.

ومشروع “VENIA” ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجارى، وتم الانتهاء من تنفيذ 50% من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الفيلات من 500 متر وتصل إلى 1000 متر، أما الشقق تبدأ من 136 متر وتصل إلى 222 متر.

مساحات متنوعة

ومشروع “WESTGATE” ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 فدان وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية، وتبدأ المساحات به من 85 متر مربع وتصل إلى 300 متر مربع.

ومشروع “PLAZA ESPANA” ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 فدان، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، وتسليمه وتشغيله ويتميز يتنوع مساحاته التي تبدأ من 40 متر إلى 100 متر.