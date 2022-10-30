«جيتس» للتطوير العقاري تستهدف استثمار 100 مليون جنيه قبل نهاية العام

تستهدف شركة «جيتس للتطوير العقارى» ضخ استثمارات تقدر بقيمة 350 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

قال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير العقارى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم استثمارات الشركة فى أول 9 شهور من العام الجارى بلغ 250 مليون جنيه، تتوزع على مشروعات الشركة المختلفة.

وتأسست شركة جيتس للتطوير العقارى عام 2018، كامتداد لشركة «يونايتد أراب ديفلوبرز» التى أنشئت فى عام 1996 وتمتلك 5 مشروعات وهى: كومباوند فيينا، ومول أوداز، وكومباوند كتالان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومول ويست جيت بمدينة 6 أكتوبر، وبلازا إسبانيا مول بالشيخ زايد، بإجمالى استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

وتابع نصر، أن الشركة تعتزم تشغيل مول «بلازا أسبانيا» بالشيخ زايد فى يناير المقبل لعام 2023، لافتاً إلى أن المول يضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية، على غرار «ألفا ماركت،مترو، ستارباكس».

ويقع مشروع «بلازا أسبانيا» على مساحة 4 فدان، وهو مول تجارى إدارى طبى، ويصل إجمالى حجم استثماراته لنحو مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع بالكامل.

وفيما يتعلق بالهيكل التمويلى للشركة، نوه نصر أن «جيتس للتطوير» تعتمد على مواردها الذاتية فى تنفيذ مشروعاتها الحالية، لافتاً إلى أنه فى حالة وجود توسعات خلال المرحلة المقبلة، ستلجأ الشركة للآليات التمويلية الغير مصرفية على غرار التخصيم والتأجير التمويلى والتوريق.

وعلى صعيد الخطة التوسعية «لجيتس للتطوير العقارى»، أشار نصر إلى أن الشركة تبحث فرصا استثمارية فى الساحل الشمالى، لاقتناص قطعة أرض قبل نهاية العام الجارى.

وأفاد، تخطط الشركة لاقتناص قطعة أرض فى الساحل الشمالى تصل مساحتها لنحو 120 فدان، على أن يتم تخصيصها لنشاط متعدد الاستخدام.

وتابع:«لا تفكر الشركة حالياً فى اختراق مدن الصعيد، فتركيزها ينصب فقط على مناطق غرب وشرق القاهرة، وأخيراً الساحل الشمالى».

وحول آخر طروحاتها بالسوق المصرية، طرحت الشركة مشروعها الجديد متعدد الاستخدامات فى سبتمبر الماضى، ويقع المشروع على وصلة دهشور فى مدينة الشيخ زايد، وتبلغ مساحته نحو 17 فدان، وبحجم استثمارات يتخطى الـ 2 مليار جنيه.

ووقعت «جيتس» مع شركة «إنفيرجن» لاستشارات التطوير العقارى، وأيضاً مكتب رائف فهمى، ليقوم بأعمال التصميمات الهندسية للمشروع.

ولفت نصر إلى أن الشركة تعمل وفق خطط مدروسة لكافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية لضمان التميز والتفرد وكسب ثقة العملاء.

وأبدى حسن نصر رؤيته للسوق العقارية فى الفترة الأخيرة قائلاً:« إن الأزمات الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وكذلك الحروب الدولية، جميعها شكلت دافع ومحفز للقطاع العقارى، على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتلفت أنظار الأفراد نحو أن العقار مازال يمثل الاستثمار الآمن ومخزون للقيمة».

وتابع نصر أن جميع الكيانات العاملة بالسوق العقارية كان لديها تخوفاً من عام 2022، إذ احتفظ الجميع برؤية تشاؤمية إلى حد ما تجاه القطاع، ولكن جاء العام الحالى مخالفاً للتوقعات، حيث حققت الشركات أرقام مبيعات مرتفعة، على صعيد جميع المناطق بالسوق المحلية، وبدى ذلك واضحاً من خلال أرقام مبيعات الشركات بالساحل الشمالى فى الصيف.

ولخص نصر وضع القطاع العقارى فى ظل الأزمات فى جملة واحدة «فى كل أزمة يوجد فرصة»، فالعقبات المواجه للقطاع كثيرة، ولكن مازال هناك فرصاُ واسعة يمكن استغلالها وتحقيق أرباح منها.

وفى خضم توجه الدولة المصرية نحو الاستدامة ومحاول تطبيق معاييرها حتى فى المبانى، وتبينها لمفهوم المدن الذكية فى الحقبة الأخيرة، أكد الرئيس التنفيذى للشركة أن «جيتس للتطوير العقارى» بدأت بالفعل فى تطبيق مشروعاتها بالعاصمة الإدارية قائمة على مبدأ «الاستدامة فى العمران»، لتعمل على توفير الطاقة والمياه، إذ تضع الشركة البيئة فى أولوياتها، ثم يأتى بعدها مستهدافاتها الربحية.

وذكر نصر أن تبنى الاستدامة ومفهوم المدن صديقة البيئة باتت ضرورة حتمية وليست اختيار، وظهر ذلك بشكل جلى فى اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى المدن الخضراء والذكية، إذ تم إنفاق حوالى 160 مليار جنيه على البنية التحتية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تطبيق معايير الاستدامة، لافتاً إلى أنها ستسهم فى ترشيد الطاقة بنسبة %37، وذلك بحسب الدراسات التى أجربت بهذا المجال.

تتوزع مشروعات الشركة ما بين شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة بالشيخ زايد و6 أكتوبر، فمشروعها الأول «أودزا» يقع بحى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية، ويقام على مساحة 4 فدان، بنسبة بنائية تصل لنحو 16800 متر، ويبلغ حجم استثماراته نحو 2.5 مليار جنيه.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة تم الانتهاء من تنفيذ حوالى %85 من الأعمال الإنشائية، ويصل إجمالى عدد الوحدات بالمشوع لنحو 756 وحدة تتنوع ما بين إدارى وتجارى وطبى.

المشروع الثانى «كتالان» ويقام على مساحة 40 فدان بالحى السابع فى العاصمة الإدارية، وبحجم استثمارات يسجل مليارى جنيه.

ويتكون المشروع من مول تجارى وووحدات سكنية يصل عددها لنحو 817 وحدة تتنوع ما بين فيلات وشقق ودوبلكس، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالى %65 من الأعمال الإنشائية بالمشروع، ومن المقرر تسليمه فى الربع الأخير من عام 2023.

المشروع الثالث «فينيا» يقع أيضاً بالعاصمة الإدارية فى الحى السابع، وعلى مساحة 40 فدان، وبحجم استثمارات يقدر بنحو 2.4 مليار جنيه.

يتكون المشروع من مول تجارى ووحدات سكنية وفيلات، وتم الانتهاء من تنفيذ %50 من الأعمال الإنشائية، على أن يتم تسليمه فى الربع الأخير من 2024.

أما مشروع الشركة فى 6 أكتوبر «ويست جيت»، فيقام على مساحة 4 فدان، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويصل حجم استثماراته لنحو مليار جنيه، وفقاً لبيانات الشركة.

وتم الانتهاء من تنفيذ %90 من الأعمال الإنشائية بالمشروع، وتبدأ مساحات المحلات به من 23 متر مربع وتصل لنحو 349 متر مربع.