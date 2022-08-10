«جيتس» تقتنص قطعتى أرض فى الشيخ زايد والحزام الأخضر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «جيتس للتطوير» اقتنصت قطعتى أرض فى مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها، الأولى تقع على محور 26 يوليو، والأخرى تتواجد بمنطقة الحزام الأخضر.

وأشارت مصادر مقربة من الملف، إلى أن قطعة الأرض الأولى تقع على مساحة 30 ألف متر مربع – تعادل 7 أفدنة – بالخمائل على محور 26 يوليو، ومخصصة لنشاط تجاري.

أما قطعة الأرض الثانية فتقع على مساحة 18 فدانًا، مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، بمنطقة الحزام الأخضر، وفقًا للمصادر.

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن جيتس تستهدف إنشاء مجتمع عمرانى متكامل منخفض الكثافة، تتنوع وحداته بين توين هاوس، وفيلات.

وتأسست شركة جيتس للتطوير العقارى عام 2018، كامتداد لشركة «يونايتد أراب ديفلوبرز» التى أنشئت فى عام 1996.

وتمتلك «جيتس» 5 مشروعات وهي: كومباوند فيينا، ومول أوداز، وكومباوند كتالان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومول ويست جيت بمدينة 6 أكتوبر، وبلازا إسبانيا مول بالشيخ زايد، بإجمالى استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

ووفقاً للمصادر، حصلت جيتس على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص القطعتين، وتعتزم طرح المشروعين خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتحديداً فى شهر نوفمبر القادم.

وكان حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن الشركة تستهدف زيادة محفظة الأراضي؛ إذ تصل محفظتها الخاصة بالمشروعات الخمسة إلى 96 فدانًا، تضمنت إجمالى 3044 وحدة مختلفة بين التجارى والإدارى والطبى والسكنى.

وفى مارس الماضي، أعلنت «جيتس» عن إطلاق أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، «فينيا» على مساحة 40 فدانًا بإجمالى استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.

وطبقاً لبيان الشركة، يقع المشروع بالحى السابع بالعاصمة الإدارية، وبمساحات متنوعة تبدأ من 127 مترًا، وتصل إلى 222 مترًا، وبدأت الشركة بالفعل أعمال تنفيذ المشروع، على أن يتم تسليم الوحدات فى 2024، بالاستعانة بالمركز العلمى للتصميم والاستشارات الهندسية.

ويضم المشروع مولًا تجاريًا على مساحة 9 آلاف متر ومنطقة ألعاب للأطفال وأمن وحراسة على مدار 24 ساعة وكاميرات مراقبة CCTV، إضافة إلى جراج سيارات خاص أسفل العمارات، وتراك للمشى والجرى والدراجات.

وكانت شركة جيتس أعلنت منذ بداية العام الحالى أنها تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه، مقارنة بتحقيق 1.8 مليار بنهاية العام الماضى.