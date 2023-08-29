جيتس تسند لـ DMA للاستشارات أعمال تصميم مشروع نيو زايد

وقعت شركة جيتس العقارية عقود شراكة استراتيجية مع شركةDMA للتصميمات والاستشارات الهندسية، لبدء تنفيذ الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع جيتس الجديد فى نيو زايد.

يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستويات جديدة من التميز والتفرد فى قطاع التطوير العقارى، حيث تعتمد جيتس على سياسة واستراتيجيات مميزة تتبعها خلال تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

ونجحت الشركة في وضع عدة أهداف مميزة تنقلها للمنافسة مع كبريات شركات التطوير العقارى وأصبحت تنافس بقوة في السوق العقارية المصرية، وتهدف من خلال ذلك وضع خطط هندسية تليق بجميع عملاء الشركة وذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة ذات سمعة عالمية.

65 فدان مساحة المشروع

قال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments إن التعاقد مع شركة DMA خطوة هامة حيث إنها تعد واحدة من كبريات الشركات الهندسية في مصر ولها تجارب متميزة فالشركة تعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من 30 عاماً وقامت بعمل تصميمات هندسية لـ أكثر من 200 مشروع على مساحة تتخطى 10 آلاف فدان وبإجمالي مبانى تتخطى 12 ألف مبنى.

وأضاف أن مشروع نيو زايد يمتد على مساحة تبلغ 65 فدانًا، باستثمارات تتخطى الخمسة مليارات جنيه.

تطورعمراني لافت

وأكد أن المشروع سيعيد رسم منطقة غرب القاهرة ويغير ملامحها بالكامل لتتلاءم مع جيل المستقبل ولذلك تم الاستعانة بخبرات كبرى في كافة المجالات، كى تتمكن من تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعات جديدة بطابع مختلف وبخدمات تختلف كليا عن مثيلتها من المشروعات بشكل يحقق للعملاء تجارب فريدة للعيش والإقامة عن طريق تقديم خدمات متكاملة تجعلهم قادرين على الإقامة.

فيما قال طارق قاسم، العضو المنتدب لشركة DMA للاستشارات الهندسية إن شركته تحاول تقديم كل ما هو جديد في السوق العقارية ، فالشركة تقدم كافة أعمال الاستشارات التى يحتاجها المطور من تصميم معماري، تخطيط عمراني، تنسيق مواقع، تصميم داخلي، تصميم إنشائي، التصميمات الكهروميكانيكية، و البنية التحتية، و كذلك الإشراف على التنفيذ.

وأضاف أنه سيتم مراعاة القواعد الهندسية الحديثة والتي تعتمد على إضفاء رفاهية وتميز لا مثيل له في المنطقة.