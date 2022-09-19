«جيتس» العقارية تطلق مشروعًا عمرانيًا فى «زايد» باستثمارات 2 مليار جنيه

أطلقت شركة جيتس العقارية Gates Developments مشروعها الجديد متعدد الاستخدامات، والواقع على وصلة دهشور في مدينة الشيخ زايد، بإجمالي حجم استثمارات تتخطى 2 مليار جنيه.

ويمتد المشروع على مساحة 17 فدانًا، تقدم من خلاله الشركة تجربة جديدة بمنطقة غرب القاهرة عبر تقديم مشروعات نوعية ملتزمة بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي لمواكبة رؤية الحكومة 2030، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وقال حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير، إن لمشروع وضعنا فيه خبرات سنوات عديدة من أجل أن يكون أيقونة غرب القاهرة، خاصة أن الموقع متميز

البحث عن التجديد

وتعد جيتس للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تبحث دائمًا عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العميل، نهدف به تقديم قيمة مضافة للسوق العقارية تضمن للعملاء استثمارًا جيدًا بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية، إلى جانب الاهتمام بالخدمات والصيانة، وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات في مشروعاتنا.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية وبالتزامن مع تحديث العلامة التجارية التي تعكس الرؤية المستقبلية في تطوير منتج عقاري فريد من نوعه، وقعت جيتس مع تحالف استشاري يضم شركة انفرجن لاستشارات التطوير العقاري والاستشاري الهندسي مكتب رائف فهمي

تعاون مع الاستشاريين

وما يعكس رؤية الشركة في الاستعانة بأفضل الاستشاريين في المجالات المختلفة تطوير منتج عقاري متميز يتناسب مع حجم النمو بالسوق المصري، لتقديم أفضل وأرقى التصاميم المعمارية والهندسية على أحدث طراز عالمي لتلبي كافة احتياجات العملاء.

يذكر أن جيتس تعمل وفق خطط مدروسة لكافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية لضمان التميز والتفرد والمصداقية وكسب ثقة عملائها .

سابقة المشروعات

وقد ظهر هذا جليا في مشروعات الشركة الخمسة السابقة منها ثلاث مشروعات بالعاصمة الإدارية ومشروعًا بمدينة 6 أكتوبر والخامس بمدينة الشيخ زايد

الأول مشروع “AUDAZ” ويقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 فدان بنسبة بنائية 16800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية

ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 756 وحدة تتنوع الوحدات ما بين “إداري، تجاري، طبي” بمساحات متنوعة تبدأ من “46 م – 111 م” والتجاري يبدأ من “19 م – 86 م”، من المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2022، وإجمالي حجم الاستثمارات 2.5 مليار.

والمشروع الثاني “CATALAN” يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجاري وتبلغ عدد الوحدات السكنية به 817 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 479 متر إلى 647 متر، والشقق من 107 إلى 200 متر، والدوبلكس من 312 إلى 380متر

ويضم المشروع مول “Catalan” التجاري، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 65% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2023، وحجم الاستثمارات 2 مليار.

المشروع الثالث

أما المشروع الثالث “VENIA” ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجاري، وتم الانتهاء من تنفيذ 50% من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الفيلات من 615 متر وتصل إلي 876 متر

أما الشقق تبدأ من 120 متر وتصل إلى 222 متر، من المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2024، وإجمالي حجم الاستثمارات 2.4 مليار.

والمشروع الرابع “WESTGATE” ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 فدان وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية، وتبدأ المساحات المحلات به من 23 متر مربع وتصل إلى 349 متر مربع، وإجمالي حجم الاستثمارات مليار جنية.

والمشروع الخامس “PLAZA ESPANA” ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 فدان، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، وتسليمه وتشغيله وجزء به العديد من العلامات التجارية والمتميزة فى الأسواق العالمية والمحلية، وإجمالي حجم الاستثمارات مليار جنية.