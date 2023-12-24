«جيتس» العقارية تطلق مشروعا في الساحل الشمالي باستثمارات 40 مليار جنيه

أعلنت شركة جيتس Gates Developments تعاقدها مع DMA كمصمم هندسي لمشروعها والذي يقام على مساحة 206 أفدنة بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتسعى الشركة من خلال هذا التعاقد الاستفادة بالخبرات الكبيرة والمتميزة لشركة DMA للاستشارات الهندسية لتقديم منتج عقاري مختلف.

تفاصيل الشراكة

يذكر أن شركة جيتس وقع عقود أرض مشروع الساحل الشمالي، بالشراكة مع شركة بابيك للاستثمار العقاري مالكة الأرض وتم التوقيع بحضور كل من المهندس أحمد أبوالنظر رئيس مجلس إدارة شركة بابيك للاستثمار العقاري، وأدهم أبو النظر الرئيس التنفيذي لشركة بابيك وعدد كبير من المسئولين في الشركتين.

وقال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments إن الأرض تقع في منطقة متميزة للغاية في الكيلو 200 في رأس الحكمة، حيث من المتوقع أن تصل مساحته البنائية حوالي 350 ألف متر بإجمالي استثمارات تصل لحوالي 40 مليار جنيه.

إطلاق المشروع

ومن المقرر إطلاق المشروع في أواخر الربع الثاني من 2024 خاصة أن الشركة تسعي بهذا المشروع لتقديم تجربة جديدة بتصميمات مختلفة تماما تقوم به شركة DMA للاستشارات الهندسية بفكر جديد نستطيع به المنافسة في ظل الطفرة الكبيرة الموجودة في الساحل الشمالي.

نستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشروع الجديد، حيث يقدم بيئة استثمارية مواتية وفرصًا متعددة في قلب الساحل الشمالي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments أن التعاون مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير حيث تم اختيارها كمصمم للمشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فهي شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتصميم الداخلي والإنشائي والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ

واستكمل حسن نصر، أن الشركة دائما تبحث عن التفرد في ظل وجود شركاء نجاح استراتيجيين متميزين مثل DMA للاستشارات الهندسية، وشركة Inversion لإدارة المشروعات العقارية والتي تعاونا معهم من قبل وقدمنا تجارب جديدة متميزة، فالشركة لا تهدف فقط إلى إنشاء مجتمعات سكنية بل تؤمن بأهمية خلق حياة حديثة متكاملة وخدمات شاملة.

غرب القاهرة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية ورؤيتها الطموحة لتطوير مشروعات عقارية سكنية وسياحية في الفترة القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مشروعاتها القائمة في العاصمة الإدارية وفي غرب القاهرة، حيث تعكس هذه الخطوة التزام شركة Gates Developments بالابتكار والجودة في مجال التطوير العقاري.

حيث تسعى الشركة جاهدة لتقديم مشاريع استثمارية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء والأرض الجديدة تقع في موقعا استراتيجيًا يحمل إمكانات كبيرة لتطوير مشروع سكني – سياحي -تجاري متكامل يجمع بين الرفاهية والمرافق الحديثة.