«جيتر» التركية ترحب بضم كباتن جلوفو الإسبانية بعد انسحابها من أنقرة

تأسست حيتر في 2015 وتصل استثماراتها إلى 38 مليون دولار

أعلنت شركة جيتر getir التركية لخدمات توصيل السلع الاستهلاكية، استعدادها لضم كباتن جلوفو الإسبانية التى انسحبت الأسبوع الماضي من السوق التركية ، بحسب موقع صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وقال ناظم سالور رئيس الشركة فى بيان، إن الأخيرة ترحب بضم أى عدد من الموظفين الأتراك السابقين فى جلوفو.

وتعمل الشركة الإسبانية التى تأسست فى برشلونة 2015 ، فى 3 مدن تركية هي إسطنبول وأنقرة وإزمير الغربية، وأعلنت الثلاثاء الماضي انسحابها من 4 أسواق حول العالم هي مصر وتركيا وأورواجوي وبورتريكو بسبب صعوبات تمويلية تواجهها الشركة العالمية وحفاظا على مكانتها الدولية .

وأنشئت getir فى 2015 وحصلت مؤخرا على تمويل من مجموعة مستثمرين أمريكيين وبرازيلين وأتراك بقيمة 13 مليون دولار لترفع حجم استثماراتها إلى 38 مليون دولار .

ومن أشهر منافسي جلوفو أيضا فى تركيا منصة طلب الأطعمة أونلاين والمعروفة باسم Yemeksepeti A.Ş والتى تعتمد على توزيع سلع استهلاكية ووجبات ومشروبات ساخنة من أكثر من علامة تجارية منها “ستاربكس”.