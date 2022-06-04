جيترو: شركات يابانية تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي بمركز مصر الدولي للمعارض

تنظم هيئة التجارة اليابانية “جيترو” الجناح الياباني في المؤتمر الطبي الافريقي الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 يونيو تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر الدولي للمعارض الدولية .

وقال بيان صحفي صادر عن الهيئة، إن الشركات اليابانية سيكون لها حضور كبير في المؤتمر للترويج للصناعات الطبية اليابانية كشركة جي موريتا، وأتسوكا، سيمكس إيجبت ستانداج، وشركة يوكوغاوا الشرق الأوسط..

بالإضافة لذلك ستشارك شركات عملاقة يابانية في مجال الصناعات الدولية مثل تاكيدا للصناعات الدوائية،استيلاس فارما، وشركات أخرى في مجال الأجهزة الطبية.