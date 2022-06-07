«جيترو»: الجازولين يضاعف صادرات القاهرة لليابان بالربع الأول

قال تويوكازو فوكوياما، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بمكتب القاهرة، إن قيمة الصادرات المصرية لليابان تضاعفت تقريبا خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الكبيرة فى صادرات الجازولين، وكذلك سعر وحدته بسبب الارتفاع الحاد فى أسعار موارد الطاقة العالمية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن صادرات بلاده للسوق المصرية انخفضت بشكل طفيف خلال الربع الأول من 2022 بسبب انخفاض واردات السيارات وآلات البناء.

و بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول مؤخرًا، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال أول 4 شهور من العام الجارى بنسبة 98 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى مسجلة 3.892 مليار دولار.

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى ازدادت خلال العام الماضى بنسبة %768.2 لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.

وتوقع البنك الدولى سابقًا، زيادة أسعار الطاقة عالميا بنسبة %50 خلال العام الجارى قبل أن تتراجع قليلا فى عامى 2023 و2024، مضيفًا أن أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما فى ذلك السلع الزراعية والمعادن، سترتفع بنسبة %20 تقريبًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى سياق متصل، أشار «فوكوياما»، إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتعريفات على الواردات سيؤديان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية، ما يشكل تحديًا لدى بيع المنتجات اليابانية.

وأوضح أنه على الجانب الآخر، ستزداد القدرة التنافسية الدولية للمنتجات المصرية، بجانب ارتفاع حجم الصادرات المحلية من الفاكهة بما فى ذلك البرتقال والتى تركز الحكومة المصرية على تصديرها بجانب الخضراوات.

وصرح «فوكوياما» لـ«المال» سابقًا بأن العديد من الشركات اليابانية فى السوق المحلية لديها العام الماضى نظرة مشرقة لإيرادات أعمالها المتوقع تحقيقها العام الجارى.