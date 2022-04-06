«جيترو»: الاقتصاد المصرى يواصل أداءه الجيد وسط جائحة كورونا

قال تويوكازو فوكوياما، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بمكتب القاهرة، إن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه الجيد فى خضم جائحة كورونا، لافتا إلى قوة مبيعات المنتجات اليابانية بما فى ذلك السيارات.

وأضاف فوكوياما فى تصريحات خاصة لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى، أن العديد من الشركات اليابانية فى السوق المحلية كان لديها العام الماضى نظرة مشرقة لإيرادات أعمالها المتوقع تحقيقها العام الجارى 2022.

وأوضح أن ميزانيات الأسر تراجعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعوامل أخرى، لذا فقد يحجم المزيد من المستهلكين عن شراء السيارات والأجهزة المنزلية.

وأوضح أن إحصائيات وزارة المالية اليابانية تشير إلى بلوغ حجم الصادرات من طوكيو إلى القاهرة العام الماضى نحو 120 مليار ين يابانى (حوالى 1.006مليار دولار)، لافتا إلى أن السيارات استحوذت على %31 من قيمتها الإجمالية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لطوكيو خلال نفس الفترة سجلت نحو 35 مليار ين (حوالى 293.592 مليون دولار)، شكل النفط والغاز الطبيعى %79 منها.

وأكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية أن مبيعات السيارات والشاحنات المستوردة من اليابان مستمرة فى النمو بمصر، مشيرا إلى أنه إذا استمرت اليابان فى شراء الموارد من مصر فمن المتوقع أن يتقلص العجز التجارى بين البلدين.

وأضاف أنه حتى قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت تكلفة النقل البحرى ترتفع بشكل حاد فى جميع أنحاء العالم، فضلا عن زيادة عدد الأيام المطلوبة للنقل، متابعا أن ذلك يمثل ضربة كبيرة للشركات التى تبيع المنتجات المصدرة من اليابان وللشركات المصنعة التى تستخدم المواد الخام والمكونات اليابانى.

وكشفت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، عن بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان العام الماضى نحو 1.485 مليار دولار مقابل 1.375 مليار فى عام 2020.

وأظهرت نشرة الإحصاء أيضا أن الصادرات اليابانية لمصر تراجعت خلال تلك الفترة السابق ذكرها إلى نحو 935.854 مليون دولار مقابل 1.180 مليار، فى حين ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لليابان إلى نحو 549.770 مليون مقارنة مع 194.543 مليون دولار خلال الفترة السابقة.