جيانا فاروق تصل مطار القاهرة بعد تحقيق برونزية الكاراتيه في طوكيو 2020 (صور)

وصلت اليوم الثلاثاء، البطلة الأولمبية جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصدها لبرونزية الكاراتيه.

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال جيانا فاروق، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي.

وتوّجت جيانا فاروق ببرونزية الكاراتيه، لتصبح أول مصرية تفوز بميدالية للكاراتيه في الأولمبياد، قبل أن تتوّج البطلة فريال أشرف بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 61 كجم، ليحصدا أول ميداليتين لمصر في الكاراتيه.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه، وأحمد الجندي في الخماسي الحديث، على مستوى الذهب والفضة على الترتيب.