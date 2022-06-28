«جى فى للاستثمارات» تقترض 4 مليارات جنيه لتمويل «طربول»

اقتربت مجموعة «جى فى للاستثمارات» من الحصول على تمويل بنكى بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح مشروعها الجديد «مدينة طربول الصناعية».

كشف شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، اقترب من انهاء المفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على قرض مشترك، تبلغ قيمته 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الإعلان عن التحالف البنكى الممول للقرض سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقبل نهاية العام الجارى، تمهيدا لانطلاق المدينة الصناعية الأكبر فى المنطقة.

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وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن مجموعته وقعت اتفاقيات تعاون مع ثلاثة صناديق استثمارية دولية لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة «طربول» الصناعية، رافضا الإفصاح عن أسمائها.

كان «حمودة» كشف فى وقت سابق، عن التفاصيل الخاصة بإنشاء «طربول» والتى ستقام على مساحة 26 ألف فدان، المزمع تنفيذها على 7 مراحل، لتبقى ضمن المدن الصناعية الأكبر فى العالم.

وقال إن مشروع «طربول» الواقع فى نطاق مركز أطفيح فى الجيزة، سيكون من أهم المشروعات القومية التى تشهدها المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن المساحة المخصصة لإقامة المدينة الصناعية العملاقة تقدر بنحو 26 ألف فدان، بما يعادل 109 ملايين متر مربع، مشيرا إلى أنه صدر قرار جمهورى بتخصيص المساحة التى ستقام عليها عام 2016 لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد أن المجموعة ستلعب دور المطور العام والمسوق للمشروع، والذى سيصبح قريبًا واحدًا من أهم المناطق الصناعية فى الشرق الأوسط، خاصة أن فكرة تأسيسه فريدة من نوعها.

وتابع إن المدينة ستشهد إقامة منطقة لصناعة مواد البناء، مؤكدًا أن الحديث عن حجم الاستثمار الذى سيتم ضخه لتأسيس هذه المدينة يعد سابقًا لأوانه.

وأوضح أنه سيتم اللجوء إلى صناديق التمويل الدولية وعدد من البنوك المحلية بغرض تدبير الأموال اللازمة، كما أنه سيتم العمل بنظام «بى أو تى» أو الاستثمار المباشر، فى ظل تنفيذ مشروع بهذا الحجم.

وتأسست مجموعة «جى فى» منذ عدة سنوات بالسوق المحلية ولديها 14 شركة تابعة وشقيقة تعمل فى استثمارات متنوعة، منها قطاعات التطوير العقارى والمقاولات المتخصصة، والتخلص من المخلفات العضوية والصلبة بجانب الأمن الغذائى وغيرها.