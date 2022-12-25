«جى فى» تتفق مع «جى آى جي- لوكتون» على توفير تغطية تأمينية لمشروعات «طربول»

وقعت مجموعة «جى فى» للتنمية والاستثمار، اتفاقية مع شركتى «جى آى جى» للتأمين و«لوكتون» لوساطة التأمين، بهدف توفير التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها فى مدينة «طربول» التابعة لـ «GV» مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

كشف علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة «GIG للتأمين» أنه سيتم توفير التغطيات والمنتجات لحماية مشروعات مدينة طربول الصناعية بدءا من مرحلة التصميم وحتى التشغيل وما بعده.

وأضاف لـ «المال» أنه من المقرر تشكيل مجموعة عمل بين كل من «GIG» و«GV» للتنمية بجانب «لوكتون» لوساطة التأمين بهدف تحديد الاحتياجات التأمينية لاستثمارات مدينة طربول الصناعية.

وأوضح أن شركته قطعت شوطا كبيرا فى ملف التحول الرقمى و لديها 1.3 مليون عميل فى نشاط التأمين متناهى الصغر وبالتالى باتت قادرة على خدمة مشروعات «طربول» بكفاءة وسهولة.

وأكد أن شركته ستتيح منتجات تأمين تناسب المستثمرين فى «طربول» كما تنوى افتتاح فرع بتلك المنطقة لخدمة عملائها.

من جانبه، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى فى» أن المباحثات مع «جى آى جى» استمرت لمدة 6 أشهر مشيرا إلى أن مدينة «طربول» الصناعية مخططة لتكون مجتمعا متكاملا لا يسمح بالعشوائية.

وأشار إلى أن الاتفاق مع «جى آى جى» جاء بعد الوقوف على ضرورة وجود تغطية تأمينية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية بشكل يوفر لها العديد من الضمانات.

وأكد أن مشروع «طربول» لا يهدف فى المقام الأول للربح، بل إلى توطين العديد من الصناعات.

من جهته، اعتبر محمد مجدى العضو المنتدب لشركة “لوكتون” لوساطة التأمين أنه سيتم تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملاء مدينة طربول مع الاستعانة بخبرات الأسواق المتقدمة فى المنتجات وإعادة التأمين.

وقال إن مدينة «طربول» تعد مشروعا صناعيا سكنيا لوجستيًا متكاملاً، لافتا إلى أن «لوكتون» جزء من مجموعة عالمية تتواجد فى أسواق أخرى مثل لندن ودبى وسيتم الاستفادة من خبراتها فى تسعير منتجات ووثائق التأمين.

وتعد «طربول» أول مدينة صناعية خضراء وذكية مجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، وتتضمن مجمعات ومراكز تجارية ومجمعات سكنية فضلا عن الخدمات الاجتماعية والترفيهية، بمدينة أطفيح فى محافظة الجيزة، على مساحة 27 ألف فدان.

ويشمل المشروع، مدينة متكاملة تضم 12 منطقة صناعية، وأخرى تجارية ومثلها سكنية، ورابعة فندقية، بإجمالى 15 ألف منشأة، وبمساحات تتراوح من 500 إلى 40 ألف متر مربع، وتضم المدينة مناطق صناعية بأنشطة مختلفة منها مدينة البناء والتشييد، والرخام، وإعادة التدوير، ووادى الغذاء، ومدينة طبية، ومستودعات لوجستية، ومن المخطط تنفيذها على 6 مراحل خلال 10 سنوات.