جى بى غبور أوتو أطلقت مبادرة سلامتك تهمنا.. و3 آلاف متدرب على القيادة الآمنة

مديرة العلامة التجارية هيونداى لـ «المال» ■ هيونداى العالمية أثنت على الفكرة ونخصص مبلغاً سنوياً للمسئولية المجتمعية المرسى عزتقالت كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداى، بشركة جى بى غبور أوتو، إن الشركة تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية، وأضافت فى حوار م

مديرة العلامة التجارية هيونداى لـ «المال»







■ هيونداى العالمية أثنت على الفكرة ونخصص مبلغاً سنوياً للمسئولية المجتمعية







المرسى عزت







قالت كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداى، بشركة جى بى غبور أوتو، إن الشركة تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية، وأضافت فى حوار مع «المال» أنها تعد أحد أهم الأليات والخطط التى تعمل على التنمية المجتمعية المستدامة، ولفتت إلى أن المسئولية المجتمعية لم تعد رفاهية، بل أضحت ضمن أحد أهم استراتيجيات عمل الشركات، وأكدت أن شركة جى بى غبور أوتو، تعمل وفق خطة مستدامة تقوم على الاهتمام الدائم بالمسئولية المجتمعية، كأحد الخطط والمبادرات الهامة التى تعود بالنفع على المواطنين.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل على وضع مبلغ مالى سنوى يختص بالمسئولية المجتمعية، ضمن خططها السنوية.

وتطرقت إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعدد المتدربين تحت مبادرة «سلامتك تهمنا»، وكذلك خطط الشركة تجاه قطاعات أخرى ضمن مسئوليتها المجتمعية، وغيرها.

قالت كوثر أبو الفتوح، إن شركة جى بى غبور أوتو، تخصص مبلغاً سنوياً للمسئولية المجتمعية، وهو مبلغ لا يمكن التغاضى عنه، أو إغفاله ويعد تخصيصة أمراً إستراتيجياً لدى شركة غبور، رافضة الإفصاح عن قيمة المبلغ.

وأشارت إلى أن شركة جى بى غبور أوتو – الوكيل الحصرى لعدد من السيارات، ومنها هيونداى فى مصر، ابتكرت مبادرة «سلامتك تهمنا» للتقليل من حوادث الطرق.

وأوضحت أن المبادرة تم إطلاقها عام 2016، للتدريب على قيادة السيارات الأمنة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الحرص على سلامة قائدى السيارات، والمشاركة فى الجهود التى تبذلها الدولة للتقليل من حوادث الطرق.

وتعد مصر ضمن أكبر 10 دول تحدث بها معدلات حوادث طرق مرتفعة، وتبلغ عدد الوفيات نتيجة تلك الحوادث ما يقرب من 14 مواطن يومياً، ووفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد حوادث الطرق خلال العام الماضى، 11 ألفاً و98 حادثة، بانخفاض قدره %24 عن عام 2016، ووفقا للتقرير فإن تحسن شبكة الطرق، وزيادة الوعى بقواعد القيادة الآمنة، يعد من أهم أسباب تحسن نسب انخفاض عدد الحوادث.

ولفتت مدير عام العلامة التجارية هيونداى، إلى أن شركة سيتك العاليمة للتدريب والاستشارات، تقوم بعمليات التدريب، مضيفة أنها تقدم مزيجاً من المحاضرات النظرية والعملية.

يذكر أن شركة سيبتك العالمية للتدريب والاستشارات، تأسست عام 1998، وتعمل بمجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتقوم بتقديم استشارات بمجالات الصحة والسلامة المهنية، ويمتد نطاق عملها إلى مصر والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وتعتبر من كبريات مؤسسات التطوير والتنمية، وتكتسب خبراتها من التزامها بالقيم والمبادئ المتعلقة بالسلامة المهنية، ما أهلها للحصول على شهادة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث المعروفة اختصارا باسم «روسبا»، المعتمدة من المملكة المتحدة عام 2008.

وتعد شركة سيتك أول شركة معتمدة من جمعية «روسبا» فى مصر، ويتيح الاعتماد من الجمعية الملكية حصول المتدربين على مستويات تتفق والمعايير العالمية فى القيادة الوقائية.

وتقوم بتقديم المحاضرات النظرية، التى تقدم للمتدربين معلومات عن إحصاءات الحوادث، وأنواعها، وكيفية تجنبها، إلى جانب قواعد الصيانة الدورية للسيارات.

كما تقدم شركة سيتك للتدريب والاستشارات التدريب العملى على الطريق، ويتسلم المتدربون شهادة معتمدة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، المعروفة اختصارا باسم «روسبا».

يذكر أن الجمعية المليكة لمنع الحوادث، تعمل فى المملكة المتحدة بقطاعات الصحة والسلامة المهنية منذ حوالى 100 عام، فى مجال الأمان على الطرق.

وأضافت كوثر أبو الفتوح أن حملة «سلامتك تهمنا»، فى مرحلتها الثالثة، والتى بدأت من يوليو الجارى، وتستمر حتى سبتمبر من نفس العام.

ولفتت إلى أن فكرة «سلامتك تهمنا» أطلقتها شركة جى بى غبور أوتو عام 2016، ثم تبنتها هيونداى العالمية، وهو ما يمثل نجاحا لشركة غبور أوتو.

وأضافت أن إجمالى عدد المتدربين منذ بدء عمليات التدريب 2000 متدرب، ترتفع إلى 3 آلاف العام الجارى.

وأشارت إلى أن «سلامتك تهمنا» تقوم على تدريب سائقى سيارات الركوب والشاحنات وسيارات النقل الجماعى، التابعة للشركات والمدارس والجامعات، على قواعد القيادة التى تضمن سلامة الراكبين، وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وأوضحت أن تدريب القيادة الأمنة لهذا العام تشارك فيه مجموعة من الشركات والمؤسسات، من بينها شركة جهينة للصناعات الغذائية، ومالفرن كولدج، ومدرسة الواحة، وأخرين، ويستهدف التدريب قطاعا متنوعا من العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية، تشمل السياحة والصناعة والمدارس والجامعات.

ولفتت إلى أن شركة جى بى غبور أوتو، تركز حالياً على مسئوليتها المجتمعية من خلال مبادرة «سلامتك تهمنا» للتدريب على القيادة الأمنة، ولم تتطرق بعد إلى أنشطة مجتمعية أخرى.

وأشارت إلى أن معايير المشاركة فى التدريب الخاص بالمبادرة، تقوم على اختيار قطاعات متنوعة، وأكدت أن هيونداى العالمية أثنت على نجاح الفكرة، وقامت برعاية المبادرة، للمساهمة فى تقليل حوادث الطرق.

وأكدت على ضرورة اهتمام الشركات فى مختلف القطاعات بمسئوليتها المجتمعية، للمزيد من دعم المواطنين.

كان ميشيل فكرى، استشارى الصحة والسلامة المهنية، والمدرب المعتمد من الهيئة الملكية البريطانية للقيادة على الطريق، قد قال إن تغليظ القوانين الرادعة لن يكون الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق، والأهم هو زيادة الوعى والمزيد من التدريب للسائقين.

ولفت إلى أن رفع الوعى بعمليات القيادة على الطرق، وكذلك الاهتمام بقواعد الصيانة الدورية، تدفع إلى مزيد من تقليل الحوادث.