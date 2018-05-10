جى بى أوتو غبور تكشف نتائج أعمال الربع الأول

رجب عز الدين:أظهرت نتائج أعمال شركة جى بى أوتو "غبور" للسيارات تحولها للربح بقيمة 33.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 بعد ما سجلت خسائر بقيمة 222.6 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2017.وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إن هذا التحول فى النتائج يعود إلى قوة الأداء ا

رجب عز الدين:

أظهرت نتائج أعمال شركة جى بى أوتو “غبور” للسيارات تحولها للربح بقيمة 33.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 بعد ما سجلت خسائر بقيمة 222.6 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2017.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – إن هذا التحول فى النتائج يعود إلى قوة الأداء التشغيلى لقطاعات شركتى “جى بى أوتو” و”جى بى كابيتال”.

وارتفعت إيرادات شركة “جى بى كابيتال” خلال الربع المنتهى فى مارس الماضى إلى 748.6 مليون جنيه بعد استبعاد الخصومات المتبادلة بين قطاعات الشركة .

كما ارتفعت محفظة التمويلات المقدمة بنسبة 7.9% لتسجل 6.2 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها إضافة إلى تراجع نسبة القروض المتعثرة من 19 % خلال الربع الأخير من 2017 إلى 1.6 % خلال الربع الأول من العام الجارى حسب البيان.

وقال د.رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، إن فترة الربع الأول عادة ما تتسم بتباطؤ الطلب مقارنة ببقية العام، مشير إلى نجاح قطاع المركبات فى تعزيز أدئه التشغيلى والدخول فى حيز الربحية مرة أخرى.

وأضافت إن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة فى معدلات الطلب على منتجات سيارات الركوب والدرجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات وغيرها من منتجات قطاع المركبات حسب البيان.

