«جى بى أوتو» تقود تحالفا لتأسيس «ائتمان» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

علمت «المال» أن تحالفًا استثماريًا تقوده شركة «جى بى أوتو – غبور» حصل على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق شركة «ائتمان» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs».

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رأس المال المدفوع المبدئى للشركة الجديدة بلغ 30 مليون جنيه وفقًا لاشتراطات الرقابة المالية والقرار رقم 211 لعام 2020 الخاص بقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشارت إلى أن التحالف تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة منذ عدة شهور، وبصدد إنهاء كل الأوراق الأخرى للحصول على الرخصة النهائية.

ولفتت إلى أن القانون يعطى الشركة الجديدة فترة لا تزيد على 6 أشهر لبدء العمل منذ منح موافقة الهيئة، ويجوز مدها لمدة 3 أخرى.

يذكر أن الهيئة حددت فى وقت سابق عدة شروط للشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، أهمها أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية فيه عن %25.

وقفزت أرباح شركة جى بى أوتو-غبور بما يقرب من %500 خلال عام 2022، لتسجل 10.53 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار فى 2021، كما حققت إجمالى مبيعات بقيمة 29.78 مليار مقابل 31.43 مليار العام السابق له.

كما أعلنت الشركة يناير الماضى عن انتهاء تنفيذ صفقة بيع %45 من حصتها فى شركة جى بى للتأجير التمويلى بقيمة 855 مليون جنيه، لتصل نسبة ملكيتها فى الأخيرة عقب تنفيذ الصفقة نحو %55.