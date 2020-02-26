«جى بى أوتو» تتوقف عن وكالة «هيونداي» في العراق

أعلنت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن وقف وكالتها عن شركة هيونداى فى العراق بسبب تغير سياسة الشركة الكورية الأم .

وقالت “جى بى أوتو” فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأربعاء إن الشركة الأم فى كوريا قررت تغيير سياستها الإستراتيجية فى السوق العراقية باتجاه تبنى نموذج الموزع المتعدد .

وأضافت “جى بى أوتو” أنها تمكنت من تمثيل وتعزيز علامة هيونداى فى السوق العراقية خلال السنوات الماضية بشكل قوى وصل إلى 25% من الحصة السوقية لعام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن وصولها إلى هذه الحصة تطلب منها ضخ استثمارات كبيرة ونفقات واسعة إضافة إلى الخبرات العالية التى نقلتها إلى السوق العراقية.

جى بى أوتو : قرار وقف تمثيل هيونداى جاء بعد دراسة متأنية

وقالت “جى بى أوتو” إن قرار التوقف عن تمثيل هيواندى بالعراق جاء بعد دراسة متأنية اعتمدت على تحليل نتائج الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفتت الشركة إلى أن عمليات سيارات الركوب بالعراق حققت أرباحا ضئيلة خلال عامى 2018 و2019 لا تكفى لتغطية تكلفة رأس المال، مشيرة إلى تحقيقها خسائر خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.

وبناء على ذلك قررت إدارة “جى بى أوتو” التوقف عن تمثيل هيواندى مع مواصلة عملياتها فى العراق حتى بيع جميع المخزون بالكامل وذلك حتى منتصف 2020 على حد تقديرها.

ولفتت الشركة إلى أنها ستبحث خلال تلك الفترة عن وكالات جديدة لماركات أخرى فى سوق سيارات الركوب بالعراق.

يشار إلى أن “جى بى أوتو” تتولى أعمال الوكالة الحصرية عن هيونداى الكورية فى السوق العراق منذ عام 2010.

غبور تمتلك وكالات حصرية لكبرى شركات السيارات العالمية

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية ، تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

كما تمتلك وكالات حصرية لشاحنات وحافلات فولفو، شاحنات سينوتراك، متسوبيشي فوسو، إس دي إل جي، أكسا، وآي تي أو، جازبرومنيفت، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، دياموند باك، افون، دوبل كوين، جراندستون، جوديير، جامبو، ومونروه.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

كما تضم الشركة قطاعا لأنشطة التمويل يضم تحت مظلته خمس شركات تابعة، تم تأسيسهم بغرض تقديم حلول التمويل لكل عملاء الشركة من كبرى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة و التمويل متناهي الصغر.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوك لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار.

كما تمتلك الشركة ثلاثة مراكز لبيع قطع الغيار ومركز لخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن شبكة تضم 84 موزعا معتمدا و125 مركز صيانة معتمد بجميع أنحاء مصر ،وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

غبور توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة الغلبان

رؤوف غبور

وأعلنت “جى بى وتو” فى ديسمبر الماضى عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة الغلبان أوتو ماركت لتأسيس شركة مشتركة لتوزيع السيارات التجارية من علامة “JMC” فى مصر.

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة “جى بى أوتو” إن اتفاقية الشراكة مع مجموعة الغلبان تمثل انطلاقة ناجحة نحو اكتمال باقة موديلات سيارات الركوب التى تقدمها شركته.

وأضاف رئيس “جى بى أوتو” فى إفصاح للبورصة 18 ديسمبر إن الشركة الجديدة لتوزيع علامة” JMC” فى مصر ستساهم فى تلبية احتياجات عدد كبير من القطاعات بفضل تصميمها المناسب لكل عمليات النقل إضافة إلى جودة صناعتها وقوة محركاتها فضلا عن أسعارها التنافسية فى السوق المصرية.

وتحمل الشركة الجديدة المزمع تأسيسها اسم ” TVD لتوزيع وسائل النقل” ، ولم يذكر الإفصاح أى تفاصيل أخرى حول رأسمالها المقرر أو نسب مساهمة الشركتين .

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة “جى بى أوتو” تراجع صافى أرباحها إلى 174 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 521 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة “للشركة الأم” تقلص خسائرها إلى 535 جنيه فقط خلال التسعة أشهر المشار إليها مقارنة بصافى خسارة قدرها 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.