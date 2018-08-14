جى بى أوتو: استخدمنا جزءً من حصيلة الاكتتاب فى مشروع الموتوسيكلات

رجب عزالدينقالت شركة "جى بى أوتو غبور" للسيارات، إنها استخدمت جزءً من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى إنشاء مصنع الموتوسيكلات الجديد.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم استخدامه من حصيلة الاكتتاب بلغ 114.7 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2018، بينما يتبقى 843.9 مليون جنيه بد

رجب عزالدين

قالت شركة “جى بى أوتو غبور” للسيارات، إنها استخدمت جزءً من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى إنشاء مصنع الموتوسيكلات الجديد.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم استخدامه من حصيلة الاكتتاب بلغ 114.7 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2018، بينما يتبقى 843.9 مليون جنيه بدون استخدام.

وبلغت حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المنفذ فى إبريل 2015 حوالى 958.6 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت جى بى أوتو أنها استخدمت 114.7 مليون جنيه من تلك الحصيلة فى مشروع إنشاء مصنع الموتسيكلات ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات.

وأضافت الشركة، أن الدراسات التفصيلية للطاقة الإنتاجية للمشروع قد انتهت إضافة إلى المواصفات الفنية،كما تم تحديد موقع المشروع ومساحة الأرض وتوقيع عقود الانتفاع وشراء المعدات اللازمة للمشروع.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية فى المشروع خلال الربع الأول من عام 2019.