«جى اى جى للتأمين» راعيا لمنتخب مصر بكأس العالم لدراجات المضمار

فازت شركة جى ٱى جى مصر للتأمين برعاية منتخب مصر لدراجات المضمار والتي تعد واحدة من أهم بطولات الدراجات على مستوى العالم.

كشفت الشركة أن ذلك يأتى فى أطار استراتيجية الشركة نحو دعم الرياضة المصرية اذ بتوفير الرعاية للاتحاد المصري للدراجات.

الشرمو تؤمن على اللاعبين بالبطولة



وأوضحت أن رعايتها تضمنت توفير الخدمة التأمينية للاعبين والإداريين أثناء اشتراكهم في بطولة كأس العالم لدراجة المضمار رجال / إناث عن طريق وثيقة الحوادث الشخصيه

و أقيمت البطولة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بحضور أكثر من 500 لاعبا ولاعبة ومشاركة أكتر من 58 دولة.

وأكدت أن ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

جى ٱى جى تستهدف دعم الرياضة المصرية

من جهته كشف علاء الزهيرى عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى ٱى جى للتامين – مصر عن سعادته بهذا التعاون الذي تسعى شركته من خلاله إلى دعم الرياضة المصرية للمساهمة فى تطوير نظامها البيئى وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية الرياضة و دورها الفعال فى تنمية مهارات الشباب وترسيخ قيمه العمل الجماعى لبناء مجتمعات سليمة ومتماسكة.