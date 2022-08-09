«جى اى جى» للتأمين تتقدم بعرض استحواذ على فرع شركة أمريكية بقيمة 197 مليون جنيه

أعلنت هيئة الرقابة المالية تقدم شركة جى اى جى للتأمين -مصر بعرض استحواذ شامل على فرع شركة أمريكية عاملة فى مجال التأمين المصرى بقيمة إجمالية قدرها 197 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية الثلاثاء، إن هذا العرض مقدم للاستحواذ على شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين ش.م.م.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 100% من الأسهم (1.2 مليون سهم) كحد أعلى أو 75% كحد أدنى بمتوسط سعر 164.14 جنيه للسهم تقريبا،وجارى دراسته من قبل الهيئة.

يشار إلى أن الشركتين (المستحوذة والمستحوذ عليها) غير مدرجتين بالبورصة المصرية .وتعتبر جى اى جى للتأمين – مصر– شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وهى عضو بالإتحاد المصري للتأمين.

جى اى جى للتأمين مصر شركة تابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية

وبدأت هذه الشركة نشاطها فى سوق التأمين المصرى منذ يوليو 1994،برأسمال مصرى عربى مشترك (يبلغ حاليا 315 مليون جنيه) ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين مجموعة الخليج للتأمين (GIC)-الكويت، بنسبة 99%.

بينما يستحوذ على النسبة الصغيرة المتبقية كلا من بنك قناة السويس بنسبة ( 0.85%)، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين بنسبة (0.14%)،وفقا للبيانات المتاحة عن هيكل الملكية على موقع الشركة الإلكترونى.

أما شركة إيه آى جي إيجيبت للتأمين فيبلغ رأسمالها المصدر حوالى 60 مليون جنيه، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أيه آي جي الأمريكية المتخصصة فى مجال التأمين عالميا.

وتنتشر فروع مجموعة أيه آي جى الأمريكية فى أكثر من 200 دولة وولاية ،ويزيد عدد عملائها عن 90 مليون عميل فى جميع أنحاء العالم وفقا للبيانات المتاحة عن المجموعة على موقعها الإلكترونى.