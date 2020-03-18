“جى إل إل مصر” تتوقع ارتفاع الإيجارات بالقطاع العقارى 10% خلال 2020

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد زيادة بنحو 10% في عدة قطاعات عقارية

توقع أيمن سامي، الرئيس التنفيذي بشركة الاستشارات جي ال ال مصر، أن يشهد القطاع العقاري ارتفاع معدل إيجارات الوحدات للأغراض التجارية والسكنية خلال العام الحالي.

وأوضح أيمن سامي لـ “المال” أن الارتفاعات ستترواح بين 5 إلى 10%، وذلك بناء على عقود تم توقيعها بالفعل.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة بنحو 10% في عدة قطاعات.

الوحدات المتوقع ارتفاعها

وقال إن المناطق التي شهدت زيادة في إيجارات العقارات، وما يزال الطلب عليها كبيراً الفيلات على امتداد مدينة 6 أكتوبر، وأيضا الشقق في التجمع بالقاهرة الجديدة.



ولفت إلى إنه من المقرر إعلان تقرير الشركة الخاص بعام 2019 خلال الربع الأول من العام الحالي. ويتضمن تحديد اتجاه العقار سواء بالبيع والشراء أو الايجار.