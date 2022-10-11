«جى آى جى» للتأمين تطلق شعارها الجديد وتسعى لتعزيز فرص الشراكات الاستراتيجية 

أعلنت شركة جى آى جى للتأمين مصر، عن تغيير شعارها ، لتطلق GIG Egypt كشعار جديد لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة.

كشف علاء الزهيرى العضو المنتدب للشركة فى مصر، أن الإعلان رسميا عن الهوية الجديدة في وقت تواصل فيه المجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، إذ تواصل GIG فى ثوبها الجديد تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها التأمينية في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وأكد الزهيرى أن قرار إطلاق الشعار المطور “GIG” جاء بهدف خلق التناغم على مستوى المجموعة.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى المساهمة في تعزيز ودفع الاقتصاد الرقمي في قطاع التأمين وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مصر.

إطلاق اللجو الجديد يعكس أهمية السوق المصرية للمجموعة

وأكد العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين ، أنه تم إطلاق الشعار الجديد للشركة في مصر بالتزامن مع إطلاقه في دولة المقر مما يعكس أهمية السوق المصرية للمجموعة.

علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة GIG مصر للتأمين

وأضاف أن الشركة ستعمل على تغيير الشعار بمختلف فروع ومنافذ الشركة في مصر، والذي يشمل أكثر من 20 فرعًا.