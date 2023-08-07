«جى آى جى» للتأمين تطلق حملة تسويقية بشواطئ الساحل الشمالى

تواصل شركة جي آى جى للتأمين – مصر GIG-Egypt وهى من الشركات المتخصصة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية تعزيز ريادتها وتنوع خدماتها التأمينية في الأسواق المختلفة، إذ أعلنت عن إطلاق حملات صيفية تسويقية فى الساحل الشمالي ، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الشمول التأميني وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء أينما كانوا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

الهدف من الحملة التسويقية

وأكدت الشركة أن الهدف من هذه الحملة هو زيادة الوعى التأمينى وتقديم منتجاتها بشكل مباشر في جناحها بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى وعلى رأسها قرية مراسى ، على أن تستمر الحملة حتى نهاية شهر أغسطس الحالى.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن مبادرة الشركة لتعميق معرفة الأفراد بمنتجات االشركة وزيادة الوعي التأمينى لدى المواطنين.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة فرصة للشركة لإظهار قدراتها وخدماتها في سوق مستقبلية مزدهرة من خلال تنظيم فعاليات تمكن الشركة من عقد لقاءات شخصية مع العملاء ، والتفاعل مباشرة مع استفساراتهم وأسئلتهم حول منتجاتها. بالإضافة إلى تقديم استشارات فورية حول كيفيه للاستفادة القصوى من منتجات الشركة.

وقال علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين – مصر إن إطلاق حملات الشركة في الساحل الشمالي يعكس التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها ، وإقامة علاقات قوية مع جمهورها.

واعتبر الزهيرى أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية التسويق لتوسيع نطاق التواصل مع عملاء جدد وتثبيت علاقات طويلة الأجل مع عملاء حاليين.

الزهيرى: GIG تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملاءها

وأكد أن الشركة تسعى من خلال هذه الحملة إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بسهولة ، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتمديدهم بالحماية التأمينية ، ومما ينعكس بدوره على انشاء قاعدة أوسع من العملاء للوصول إلى العديد من المنتجات التأمينية التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة.

علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين

ولفت إلى أن ذلك يساهم في رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول التأميني ، مؤكداً على تبني شركة جى آى جى استراتيجية التطور بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي أو على المستوى الإداري والبشري لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتحقيق المزيد من التقدم والنمو.