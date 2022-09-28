«جى آى جى» لتأمينات الحياة تطلق رسميًا صندوق «مكاسب» النقدي

أطلقت شركة جي آي جي مصر – لتأمينات الحياة تكافل اليوم الأربعاء صندوق مكاسب النقدي ذا العائد التراكمي للطرح العام، بحجم مستهدف نحو 50 مليون جنيه، جاء ذلك على هامش مؤتمر الذي يعقد اليوم للإعلان عن إطلاق صندوق مكاسب النقدي.

الصندوق ذو عائد يومى تراكمى

ويهدف صندوق مكاسب نقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع الاحتفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي عبر الاستثمار في أدوات مالية سائلة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أذون الخزانة والودائع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار.

وتتولى إن آي كابيتال القابضة دور مدير إدارة صندوق، وبنك القاهرة أمين الحفظ.